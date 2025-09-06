Marsch, către Il Luce: „La plajă!” Selecționerul Canadei a spus zâmbind ce va face el la 80 de ani. I-a dat un sfat lui Lucescu

Jesse Marsch, americanul care antrenează Canada din 2024, a răspuns și la ironii, a subliniat ce a făcut bine echipa sa pentru a câștiga cu 3-0 la București, îl apreciază pe Mircea Lucescu. S-a enervat totuși o dată la conferință.

Jesse Marsch era relaxat, nu putea fi altfel după un 3-0 la București, în fața României.

Americanul, 51 de ani, din 2024 selecționerul Canadei, a vorbit despre echipă și ironiile la adresa ei, despre joc, „tricolori” și Mircea Lucescu, plus puțin piper spre final, nemulțumit de sistemul de sonorizare.

Marsch: „ Le-am făcut viața grea românilor. E momentul să fim apreciați”

Care a fost secretul „Frunzei de Arțar” vineri?

„Am impus ritmul, arătând cum vrem să jucăm, le-am făcut viața grea românilor. Individual, multe prestații bune, colectiv, o înțelegere exactă a adversarului și a jocului.

Am menținut stabilitatea, schimbările au ajutat și ele. O performanță completă”, a declarat antrenorul.

Canadienii, după golul de 0-1. În centru, cel care tocmai marcase, Jonathan David (nr. 20), vârful lui Juventus Foto: Raed Krishan

Când i s-a spus că a șocat România cu această victorie, a răspuns: „Înțelegem, Canada nu e o mare forță pe care mulți o iau în serios, dar avem echipă puternică. Jucători care devin importanți în Europa. E momentul să fim apreciați”.

Am respectat România, știam unde ne poate face rău, ne-am luat toate măsurile. Noi suntem buni pe tranziții, românii sunt buni pe tranziții. N-am vrut ca jucătorii dinamici ai adversarilor să aibă spații. A fost o prestație inteligentă. Jesse Marsch, selecționerul Canadei

Marsch: „Cea mai mare victorie a Canadei în Europa”

A făcut ochii mari la întrebarea dacă România s-ar descurca în calificările din CONCACAF (America de Nord și Centrală).

„Am antrenat în Europa, știm că europenii privesc cu superioritate calificările americane, însă nu e simplu să joci în Guatemala, în Mexic, în Honduras, în Panama, să te duci acolo și să te califici.

E alt gen de provocare. Terenurile sunt teribile, fanii pun multă pasiune și sunt deseori grosolani... E dificil.

Știu însă că inima fotbalului e în Europa, de aceea jucătorii mei vor să vină în Europa, de aceea am antrenat și eu în Europa”.

Cred că e cea mai mare victorie în Europa din istoria naționalei Canadei. Un rezultat cu totul special. Jesse Marsch, selecționerul Canadei

Marsch despre Lucescu: „La 80 de ani, sper să fiu pe plajă. Îi doresc și lui să o facă”

Nu se gândește să mai antreneze la 80 de ani, ca Mircea Lucescu.

„E un antrenor legendar, i-am urmărit echipele, la club, la națională. Ar fi o onoare să fiu considerat la același nivel cu el”.

Mircea Lucescu, privindu-l pe Rațiu cum bate un aut Foto: Raed Krishan

A râs: „Totuși, la 80 de ani, sper să fiu pe plajă. Și îi doresc și lui să o facă în curând alături de familia sa”.

„Cel mai rău sistem de sonorizare care a fost creat vreodată”

S-a enervat doar văzând că nu putea ține normal și conferința pe zoom cu jurnaliștii rămași în Canada, pentru că se pierdea semnalul, iar dialogul se întrerupea.

A răbufnit la un moment dat: „Cred că este cel mai rău sistem de sonorizare care a fost creat vreodată. Hai, România! Aveți nevoie de difuzoare mai bune”.

