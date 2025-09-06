Lucescu nu-l schimbă pe Moldovan Selecționerul insistă cu Horațiu pentru meciul cu Cipru, în ciuda gafei cu Canada: „Nu e momentul să pedepsesc un portar” +10 foto
Horațiu Moldovan nu mai poate face nimic. Ahmed i-a „furat” mingea și a trimis-o în plasă Foto: Raed Krishan
Lucescu nu-l schimbă pe Moldovan Selecționerul insistă cu Horațiu pentru meciul cu Cipru, în ciuda gafei cu Canada: „Nu e momentul să pedepsesc un portar”

Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 06.09.2025, ora 09:00
Actualizat: 06.09.2025, ora 09:26
  • Mircea Lucescu insistă cu Horațiu Moldovan după eroarea de la 0-3 în fața Canadei. A spus că „nu am decis încă”, dar a tras o concluzie: „El va rămâne în poartă cu Cipru”.

Mircea Lucescu nu era mulțumit, dar nici foarte supărat nu era după acest 0-3 în amicalul împotriva Canadei.

„Sigur, un rezultat rușinos, 0-3. Cine n-a văzut meciul poate spune că a fost catastrofal.

Totuși, dincolo de goluri, echipa a jucat bine. Eliminând greșelile incredibile, lipsa de marcaj…”.

Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier

Lucescu: „Moldovan va rămâne în poartă cu Cipru”

Și a ajuns la Horațiu Moldovan, cel care a încercat să-l dribleze pe Ahmed în careul mic, a fost deposedat și canadianul a înscris pentru 0-2.

„Al doilea gol, greșeală de portar, niciodată nu faci asemenea erori în fața porții. Poate s-a relaxat”, a încercat selecționerul să găsească o explicație.

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1

Nu va schimba goalkeeperul marți, la Nicosia. „Va rămâne în poartă cu Cipru, se va revanșa pentru gafă”, a spus Luce.

A adăugat: „Nu e deloc riscant să joc tot cu el”. Dar s-a tras un pas înapoi: „Nu am decis încă, mâine (n.r. sâmbătă) vorbesc cu Moldovan”.

Lucescu: „Moldovan nu va mai greși. N-am niciun motiv de îngrijorare”

De ce nu ar vrea să-l înlocuiască pe Horațiu cu Târnovanu sau Sava?

„Să nu credeți că un jucător nou dă randament maxim imediat. Poate comite erori sub presiune”.

Nu cred că e momentul să pedepsesc un portar pentru greșeala sa. Nu o va mai face. Mircea Lucescu, selecționerul României

Nu e speriat după înfrângerea suferită vineri pe Arena Națională: „N-am niciun motiv de îngrijorare pentru Cipru”.

18:40
17:15
18:12
16:46
