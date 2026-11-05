Prunea, pedepsit de UEFA Prin comportamentul de la Tiraspol „afectează reputația” fotbalului și a forului european. Reacția fostului portar

Florin Prunea a fost sancționat de UEFA după ce s-a filmat la Tiraspol și a avut o serie de remarci nepotrivite.

Fostul internațional era prezent la meciul lui Sheriff ca observator UEFA.

UEFA a și motivat sancțiunea pe care o primește Prunea, care a încălcat 3 alinate din Regulamentul Disciplinar UEFA.

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Florin Prunea a fost amendat cu 2.000 de euro de UEFA și a primit un avertisment oficial. Totul în urma comportamentului său de la Tiraspol, unde fostul internațional român s-a filmat și a făcut o serie de remarci nepotrivite.

UEFA l-a sancționat pe Florin Prunea pentru derapajul de la Tiraspol

Prunea se afla în Republica Moldova în calitate de observator UEFA, la meciul disputat de Sheriff Tiraspol cu St. Gallen din Conference League.

Potrivit deciziei forului european, fostul portar al echipei naționale a încălcat trei prevederi ale Regulamentului Disciplinar UEFA, fiindu-i reproșat faptul că nu a avut un comportament decent și a afectat reputația forului:

Articolul 11(1) - Încălcarea principiilor generale de conduită.

Articolul 11(2)(b) - Încălcarea regulilor fundamentale ale comportamentului decent.

Articolul 11(2)(d) - Aducerea fotbalului, în general, și a UEFA, în special, într-o situație care le afectează reputația.

FOTO UEFA

În urma acestor abateri UEFA a decis să-i aplice un avertisment și o amendă de 2.000 de euro. Fostul internațional a oferit o declarație pentru Fanatik în care susține că nu a știut despre sancțiune:

„Acum aud pentru prima dată. Nu am știut, nu știu să fi fost înștiințat. O să mă interesez să văd despre ce este vorba. Nu mai filmez meciuri de acum înainte, dacă mi-au dat amendă. O să mă interesez”.

De la acest eveniment Florin Prunea a fost reținut de la delegări timp de 3 luni, urmând foarte probabil ca din luna noiembrie să reintre în circuit.

FRF a sesizat UEFA după imaginile publicate de Prunea

Incidentul s-a petrecut pe 6 august 2026, înaintea partidei Sheriff Tiraspol - St. Gallen, scor 1-3, din preliminariile Conference League.

Prunea a publicat pe Instagram o filmare în care a îndreptat camera telefonului către două femei aflate în tribună, însoțind imaginile de remarci cu tentă sexistă:

„Hai să vă arăt și ceva frumos aici”, urmată de „E ce trebuie, fratello?”.

GOLAZO.ro a dezvăluit la momentul respectiv că FRF a sesizat UEFA, trimițând inclusiv imaginile publicate de fostul internațional.

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