Cine a luat licența pentru Liga 2 Anunțul făcut de FRF + Cum poate rămâne CS Dinamo în B, deși a retrogradat

FRF a anunțat lista cluburilor care au primit Certificatul pentru participarea în Liga 2, sezonul 2026-2027.

Administrația de Licențiere a validat 25 de cereri pentru eșalonul secund.

Alte trei cluburi au obținut Licența de Liga 1 și implicit, au primit și dreptul de a evolua în Liga 2.

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În total, 28 de cluburi apar pe lista FRF. Nu toate vor fi însă automat la startul noului sezon, pentru că Liga 2 va avea 22 de echipe.

Lista include și formații care au retrogradat în Liga 3, dar care au cerut certificarea pentru cazul în care ar apărea locuri libere.

FRF a anunțat cluburile cu drept de participare în Liga 2

Printre cluburile care au primit certificatul se află toate echipele care ar trebui să compună noul sezon de Liga 2:

Hermannstadt (retrogradată din Liga 1)

Unirea Slobozia (retrogradată din Liga 1)

Metaloglobus (retrogradată din Liga 1)

FC Bihor

CSA Steaua

Chindia Târgoviște

ASA Târgu Mureș

Metalul Buzău

CSM Slatina

Poli Iași

Gloria Bistrița

FC Bacău

Concordia Chiajna

CSM Reșița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

Cetatea Suceava (promovată din Liga 3)

CSL Ștefănești (promovată din Liga 3)

SCM Rm. Vâlcea (promovată din Liga 3)

Poli Timișoara (promovată din Liga 3)

SC Popești-Leordeni (promovată din Liga 3)

FRF a acordat certificat și unor cluburi care nu sunt, în acest moment, pe lista celor 22 de participante: CS Dinamo București, CSM Unirea Alba Iulia, Ceahlăul Piatra Neamț, AFC Câmpulung Muscel, CSM Olimpia Satu Mare și CS Tunari.

CS Dinamo ar putea profita dacă Ștefăneștii de Jos nu va fi primită în Liga 2

Un caz aparte este cel al celor de la CSL Ștefăneștii de Jos. Clubul ilfovean apare pe lista celor 22 de echipe care ar trebui să înceapă noul sezon de Liga 2, dar promovarea sa a fost însoțită de un scandal.

CSL Ștefăneștii de Jos ar fi folosit documente antedatate pentru a demonstra achitarea unor obligații financiare către fostul jucător David-Andrei Dănăilă. Clubul ilfovean figura într-un dosar disciplinar care putea aduce o depunctare de două puncte.

În cazul în care Ștefăneștii de Jos sau o altă echipă dintre cele 22 nu va putea lua startul, prima formație aflată în așteptare ar fi CS Dinamo, pierzătoarea barajului de menținere cu CSC Șelimbăr, conform gsp.ro.

Ordinea posibilelor înlocuitoare ar fi CS Dinamo, CSM Olimpia Satu Mare, CS Tunari, Ceahlăul Piatra Neamț și AFC Câmpulung Muscel.

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