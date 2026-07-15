Decizia CNA în cazul Banciu Ce sancțiune a primit, după ce a fost acuzat de afirmații rasiste la adresa jucătorilor Franței. A fost audiat timp de 90 de minute
Radu Banciu
Diverse

Decizia CNA în cazul Banciu Ce sancțiune a primit, după ce a fost acuzat de afirmații rasiste la adresa jucătorilor Franței. A fost audiat timp de 90 de minute

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 16:21
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 16:21
  • Jurnalistul Radu Banciu a ajuns, miercuri, în fața membrilor CNA, unde a fost audiat după afirmațiile recente cu tentă rasistă.
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Banciu a avut un derapaj la adresa jucătorilor de culoare din naționala Franței, iar cazul acestuia a ajuns rapid pe masa Consiliului Național al Audiovizualului.

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Radu Banciu a fost audiat în ședința CNA

Jurnalistul a fost audiat de membrii CNA timp de 90 de minute.

Pasajul incriminat din emisiunea de pe IAMSport a fost urmărit din nou, iar apoi membrii CNA i-au adresat mai multe întrebări.

Banciu și-a prezentat apărarea, iar apoi șefii CNA au tras câteva concluzii și au venit cu propuneri în privința unei sancțiuni.

VIDEO. Radu Banciu, audiat de CNA

Au existat două propuneri. Prima din partea lui Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, care a cerut o amendă de 10.000 lei, susținând că este vorba de rasism în mod clar.

Cea de-a doua a venit de la Monica Gubernat, actual membru și fost președinte CNA, care a susținut că este suficientă o somație în urma afirmațiilor jurnalistului.

Cazul a fost supus la vot în cadrul ședinței, iar rezultatul a fost 6-2 în favoarea unei somații.

Afirmațiile cu tentă rasistă făcute de Radu Banciu

În emisiunea pe care o prezintă pentru IAMSport, Banciu a afirmat că jucătorii cu origini africane nu pot fi considerați francezi, chiar dacă s-au născut în Franța și dețin și cetățenie.

Declarațiile jurnalistului au venit după o altă serie de afirmații rasiste făcute de fostul premier spaniol, Mariano Rajoy, înaintea semifinalei de la CM 2026.

„Ai voie să pui și negri într-o echipă, e legitim. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. Oricât ar încerca să spele aparențele, nu vor reuși.

Nu poate să fie tatăl tău camerunez și mama ta algeriancă și tu să te pretinzi francez. Nu vei fi niciodată.

Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței.

Pentru că ăia nu știu să scrie în limba franceză, nu știu să vorbească în limba franceză, nu știu cultura franceză, nu știu istoria Franței, nu știu geografia Franței. Ei nu sunt francezi”.

Întregul moment poate fi văzut AICI.

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