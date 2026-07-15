De ce a murit Gabi Mureșan Cauza decesului fostului căpitan de la CFR Cluj. Ce au descoperit medicii legiști

Fostul fotbalist Gabi Mureșan a murit miercuri, 8 iulie, înecat într-un lac din Apold, județul Mureș, comună pe care a reprezentat-o în ultimii ani din postura de primar.

O săptămână mai târziu, cauza decesului fostului căpitan de la CFR Cluj a fost dezvăluită.

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Viceprimarul comunei Apold a dezvăluit că Mureșan s-a stins în urma unui infarct.

Gabi Mureșan ar fi decedat din cauza unui infarct

„O tragedie. Are un băiat de 17 ani care îi călca pe urme cu fotbalul și băiețelul de 10 ani pe care îl iubeau atât de mult, fericirea lor. A făcut infarct și suntem șocați, întreaga comunitate”, a declarat Angela Stan, viceprimarul comunei Apold, citată de fanatik.ro.

Mai mult decât atât, rezultatele necropsiei ar fi scos la iveală o afecțiune cardiacă nediagnosticată, despre care Gabi Mureșan nu ar fi știut, scrie România TV.

Fostul căpitan al celor de la CFR Cluj a fost condus pe ultimul drum duminică.

GALERIE FOTO. Pensiunea, sauna și Lacul Trappold, locurile care au definit ultimii ani din viața lui Gabriel Mureșan

Gabi Mureșan a decedat la vârsta de 44 de ani

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, Gabi Mureșan se afla miercuri seara la o petrecere. Cei prezenți au constatat absența sa și au contactat autoritățile în jurul orei 23:00.

Acesta a intrat în lacul Trappold pentru a înota, după ce în prealabil fusese la saună.

Pompierii și salvamontiștii au intervenit la fața locului, însă Mureșan a fost găsit în lac abia în jurul orei 1:30, la două ore și jumătate de la apelul inițial.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au fost solicitați ieri, în jurul orei 23:00, pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș, spre Apold.

La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și o ambulanță SMURD.

În sprijinul pompierilor militari a intervenit și un echipaj din cadrul Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 01:30, iar echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare.

Ulterior, persoana a fost transportată cu ambulanța SMURD la spital”, se arată în comunicatul ISU Mureș.

Fostul jucător a fost transportat de urgență la UPU Târgu Mureș, însă, în ciuda eforturilor depuse, acesta nu a mai putut fi salvat.

Toni Lucian Dumitru, preot și apropiat al lui Gabi Mureșan, a fost alături de fostul fotbalist la tragedia de miercuri seară și a dezvăluit ce s-a întâmplat în ultimele clipe de viață ale prietenului său.

Gabi Mureșan avea o relație de prietenie aparte cu Toni Lucian Dumitru, preotul care slujește la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Apold.

Cei doi au mers împreună la saună, apoi au intrat în lacul din apropiere. După mai mult timp petrecut acolo, Toni Lucian Dumitru a dezvăluit că lui Mureșan i s-a făcut rău și s-a scufundat în apă.

Gabi Mureșan, trei titluri cu CFR Cluj

Fostul mijlocaș a jucat pentru CFR Cluj în perioada 2007-2013, perioadă în care a câștigat trei titluri (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

În cei 6 ani de la CFR Cluj, Gabi Mureșan a evoluat în 176 de meciuri, a marcat 20 de goluri și a livrat 12 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Mureșan a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk (Rusia) și ASA Târgu Mureș, alături de care a cucerit și o Supercupă, în 2016.

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