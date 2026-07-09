Haos la Steaua Biroul lui Florin Talpan, sigilat înainte de un termen important din procesul cu FCSB! Care ar fi motivele și cine ar fi dat ordinul
Ușa biroului juristului CSA Steaua, Florin Talpan, a fost sigilată (fotomontaj: Facebook Steaua Liberă/Golazo.ro/)
Liga 2

Haos la Steaua Biroul lui Florin Talpan, sigilat înainte de un termen important din procesul cu FCSB! Care ar fi motivele și cine ar fi dat ordinul

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 21:03
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 21:03
  • Florin Talpan și-ar fi găsit biroul sigilat la revenirea din concediul medical.
  • Surse din cadrul CSA Steaua susțin că juristul consideră măsura un abuz și invocă încălcarea Statutului profesiei de consilier juridic.
  • GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere oficial conducerii clubului, pe care îl va publica imediat ce va fi transmis.
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Pagina de Facebook Steaua Liberă, cunoscută pentru pozițiile sale favorabile juristului CSA Steaua, Florin Talpan, a publicat un mesaj în care susține că biroul acestuia a fost sigilat, iar laptopul de serviciu i-ar fi fost ridicat chiar înaintea unui nou termen important în litigiile dintre CSA Steaua și FCSB.

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Biroul lui Florin Talpan, sigilat în lipsa juristului CSA Steaua

Acuzațiile lansate de „Steaua Liberă” au fost însoțite de o fotografie despre care contul de Facebook susține că surprinde biroul lui Talpan în urmă cu câteva zile.

Potrivit mesajului, situația s-ar fi produs într-un moment sensibil, în condițiile în care, săptămâna viitoare, Talpan trebuie să depună întâmpinarea într-un nou dosar în care FCSB solicită anularea mărcii Steaua.

Acuzațiile formulate de Steaua Liberă

În postarea publicată pe Facebook, Steaua Liberă afirmă că a primit informațiile și fotografia de la un sportiv legitimat la CSA Steaua, care a dorit să își păstreze anonimatul.

Pagina susține că lui Costel Talpan i-ar fi fost restricționat accesul la propriul birou și că laptopul de serviciu i-ar fi fost ridicat.

Autorii postării merg mai departe și susțin că măsura ar reprezenta un abuz, invocând dispozițiile legale referitoare la protecția activității consilierilor juridici.

Totodată, aceștia îi acuză pe comandantul CSA Steaua, colonelul Eduard Danilof, și pe șeful de stat major, colonelul Dorin Dănău, că ar fi urmărit să îl împiedice pe Talpan să își desfășoare activitatea în procesul cu FCSB.

Costel Talpan a refuzat să comenteze. Se afla în concediu medical

Contactat de GOLAZO.ro, juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a refuzat să comenteze situația.

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, juristul CSA Steaua se afla în concediu medical în momentul în care biroul său a fost sigilat.

Potrivit unor surse din cadrul CSA Steaua, juristul consideră întreaga situație un abuz, despre care apreciază că ar fi fost comis cu aprobarea comandantului clubului, colonelul Eduard Danilof, și a colonelului Dorin Dănău, șeful de stat major al CSA Steaua.

Din informațiile GOLAZO.ro, Florin Talpan le-ar fi transmis unor apropiați că nu intenționează să lase situația fără urmări și că analizează demersurile legale pe care le poate iniția.

Juristul consideră că prin sigilarea biroului și ridicarea bunurilor sale de serviciu ar fi fost încălcat art. 13 din Statutul profesiei de consilier juridic, care prevede inviolabilitatea actelor și lucrărilor cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei.

Costel Talpan invocă art. 13 din Statutul profesiei de consilier juridic, care consacră inviolabilitatea actelor profesionale și stabilește condițiile în care poate fi percheziționat biroul unui consilier juridic Costel Talpan invocă art. 13 din Statutul profesiei de consilier juridic, care consacră inviolabilitatea actelor profesionale și stabilește condițiile în care poate fi percheziționat biroul unui consilier juridic
Costel Talpan invocă art. 13 din Statutul profesiei de consilier juridic, care consacră inviolabilitatea actelor profesionale și stabilește condițiile în care poate fi percheziționat biroul unui consilier juridic

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