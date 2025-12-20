„Victorie și atât” Florin Tănase, motivat înainte de FCSB - Rapid: „Avem șansa de a ne apropia de play-off”
Florin Tănase FOTO: Captură - EAD
„Victorie și atât” Florin Tănase, motivat înainte de FCSB - Rapid: „Avem șansa de a ne apropia de play-off”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 19:26
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 19:26
  • Florin Tănase (30 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, este cu gândul la o victorie în ultimul derby din acest an, cu Rapid.
  • FCSB va primi vizita celor de la Rapid, duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în etapa #21 din Liga 1.

Derby-ul din ultima etapă a acestui an va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Florin Tănase, cu gândul la victorie în derby-ul cu Rapid: „Suntem focusați 100%”

Înaintea derby-ului cu Rapid, Florin Tănase a transmis că jucătorii „roș-albaștrilor” sunt motivați și doresc să obțină toate cele 3 puncte.

„Ne așteaptă un derby. Știm cum sunt derby-urile. Sunt cele mai frumoase meciuri. Ne bucurăm că terminăm anul cu un derby.

Avem și șansa de a ne apropia de play-off cu o victorie. Gândul nostru este la victorie și atât.

Cred că pentru antrenori acestea sunt cele mai ușoare meciuri de pregătit, pentru că nu trebuie să motivezi prea mult jucătorii. Se automotivează.

Suntem focusați 100% și de-abia așteptăm meciuri”, a spus Florin Tănase.

Florin Tănase: „Trebuie să urcăm în clasament”

Întrebat cum va aborda FCSB partida de pe Arena Națională, Florin Tănase a răspuns:

„Cu încredere. Moral excelent nu chiar, dar cu încredere pentru că am obținut niște victorii importante în ultima săptămână.

Trebuie să urcăm în clasament mai multe locuri pentru a avea un moral excelent”.

Cu 9 etape înaintea încheierii sezonului regular, FCSB se află în afara locurilor de play-off.

Detalii interesante despre FCSB - Rapid

  • FCSB şi Rapid sunt singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: Liga 1, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene.
  • Campioana României se află pe locul 9 și se luptă pentru calificarea în play-off-ul încampionatului. De partea cealaltă, Rapid se află pe prima poziție a Ligii 1, cu 39 de puncte.
  • 27 aprilie 2024, Rapid - FCSB 1-2: a fost ultimul succes bifat de gazdele din această rundă în duelurile cu giuleștenii
  • 27 mai 2023, FCSB - Rapid 1-5: cea mai clară victorie bifată în derby de către giuleşteni din postura de vizitatori.
  • Cea mai recentă dispută directă din Liga 1: 17 august 2025, Rapid - FCSB 2-2.
  • Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a obținut „tripla” alături de FCSB, în sezonul 2014-2015, câștigând Liga 1, Cupa României și Cupa Ligii.

17:51
11:37
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
12:06
10:39
11:43
10:17
20:03
FCSB - Rapid 2-1 „Roș-albaștrii” se apropie de play-off după ce câștigă dramatic ultimul derby din acest an
FCSB - Rapid 2-1 „Roș-albaștrii” se apropie de play-off după ce câștigă dramatic ultimul derby din acest an
21:11
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
21:39
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul  dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
21:00
Spectacol ca pe vremuri pe Arenă VIDEO+FOTO. FCSB - Rapid incendiar! Două scenografii și omagiu pentru eroii de la Revoluție: peste 30.000 de fani în tribune!
Spectacol ca pe vremuri pe Arenă VIDEO+FOTO. FCSB - Rapid incendiar! Două scenografii și omagiu pentru eroii de la Revoluție: peste 30.000 de fani în tribune!
15:13
13:52
13:18
15:44
