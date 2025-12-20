„Victorie și atât” Florin Tănase, motivat înainte de FCSB - Rapid: „Avem șansa de a ne apropia de play-off”

Florin Tănase (30 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, este cu gândul la o victorie în ultimul derby din acest an, cu Rapid.

FCSB va primi vizita celor de la Rapid, duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în etapa #21 din Liga 1.

Derby-ul din ultima etapă a acestui an va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Florin Tănase, cu gândul la victorie în derby-ul cu Rapid: „Suntem focusați 100%”

Înaintea derby-ului cu Rapid, Florin Tănase a transmis că jucătorii „roș-albaștrilor” sunt motivați și doresc să obțină toate cele 3 puncte.

„Ne așteaptă un derby. Știm cum sunt derby-urile. Sunt cele mai frumoase meciuri. Ne bucurăm că terminăm anul cu un derby.

Avem și șansa de a ne apropia de play-off cu o victorie. Gândul nostru este la victorie și atât.

Cred că pentru antrenori acestea sunt cele mai ușoare meciuri de pregătit, pentru că nu trebuie să motivezi prea mult jucătorii. Se automotivează.

Suntem focusați 100% și de-abia așteptăm meciuri”, a spus Florin Tănase.

Florin Tănase: „Trebuie să urcăm în clasament”

Întrebat cum va aborda FCSB partida de pe Arena Națională, Florin Tănase a răspuns:

„Cu încredere. Moral excelent nu chiar, dar cu încredere pentru că am obținut niște victorii importante în ultima săptămână.

Trebuie să urcăm în clasament mai multe locuri pentru a avea un moral excelent”.

Cu 9 etape înaintea încheierii sezonului regular, FCSB se află în afara locurilor de play-off.

Detalii interesante despre FCSB - Rapid

FCSB şi Rapid sunt singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: Liga 1, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene.

Campioana României se află pe locul 9 și se luptă pentru calificarea în play-off-ul încampionatului. De partea cealaltă, Rapid se află pe prima poziție a Ligii 1, cu 39 de puncte.

27 aprilie 2024, Rapid - FCSB 1-2: a fost ultimul succes bifat de gazdele din această rundă în duelurile cu giuleștenii

27 mai 2023, FCSB - Rapid 1-5: cea mai clară victorie bifată în derby de către giuleşteni din postura de vizitatori.

Cea mai recentă dispută directă din Liga 1: 17 august 2025, Rapid - FCSB 2-2.

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a obținut „tripla” alături de FCSB, în sezonul 2014-2015, câștigând Liga 1, Cupa României și Cupa Ligii.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport