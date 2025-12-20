Rapid, schimbată din temelii?  Gâlcă, mesaj clar pentru Șucu: „Dacă vrem să fim mult mai competitivi, avem nevoie de un alt tip de jucători”
Constantin Gâlcă/ Foto: sportpictures.eu
Rapid, schimbată din temelii? Gâlcă, mesaj clar pentru Șucu: „Dacă vrem să fim mult mai competitivi, avem nevoie de un alt tip de jucători”

  • FCSB - RAPID. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul oaspeților, a avut un mesaj pentru conducere înaintea ultimul derby al anului.
  • FCSB - Rapid, meci programat duminică, de la ora 20:00, va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Întrebat ce își dorește de la Moș Crăciun, Gâlcă a afirmat că ar mai avea nevoie de ceva jucători pentru a se bate la titlu.

FCSB - RAPID. Constantin Gâlcă: „Îmi doresc jucători”

„Îmi doresc jucători, în primul rând. Îmi doresc să putem lua jucători pentru a ne putea bate în continuare la ceea ce ne-am propus la începutul campionatului”, a spus Constantin Gâlcă la conferința de presă.

Antrenorul a fost chestionat cu privire la posturile pe care dorește jucători:

„Am spus-o de la începutul anului că mi-aș dori pe multe poziții, pentru că așa cred că echipa are nevoie. Și la mijloc, mi-aș dori doi jucători, nu unul.

Și atacanți, mi-aș dori doi. Poate și extremă, mai multe. Și în mai multe poziții. În afară de fundașii centrali, unde cred că suntem acoperiți, aproape pe toate posturile mi-aș dori alt tip de jucători cu alte calități.

Știu că nu este ușor să schimbi o echipă într-un timp atât de scurt, dar cred că, dacă vrem să arătăm altfel și să fim mult mai competitivi, avem nevoie de un alt tip de jucători pe anumite poziții.”

Constantin Gâlcă, despre Nicolae Stanciu și George Pușcaș

Antrenorul Rapidului a vorbit și despre posibilitatea unui transfer al lui Nicolae Stanciu.

„El e un jucător valoros, are nevoie să joace, dar e foarte greu să vină la Rapid în acest moment. Așa cred eu.

Și chiar dacă va pleca de la Genoa, cred că va pleca la altă echipă de primă ligă din Italia”.

Nicolae Stanciu a jucat doar 7 meciuri pentru Genoa, după transferul din această vară.

George Pușcaș un jucător foarte bun, dar cred că am citit un titlu cu salariul pe care îl vrea. E imposibil pentru noi! Constantin Gâlcă, antrenorul Rapidului

