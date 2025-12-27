Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”

Agentul lui Florin Tănase (30 de ani) a vorbit despre posibila plecare a acestuia de la FCSB, în această iarnă.

Tănase a fost unul dintre cei mai constanți jucători de la FCSB în actualul sezon, chiar dacă echipa a avut o perioadă grea, cu multe rezultate nefaste.

Florin Tănase, aproape de plecarea de la FCSB

Florin Vulturar, impresarul fotbalistului, a dezvăluit că mai multe echipe ar fi interesate să îl transfere pe Tănase, ca urmare a formei sale bune din acest sezon.

„Florin Tănase este un jucător de care mă întreabă foarte multă lume.

Cu realizările pe care le-a avut în acest an, eu zic că poate să prindă un transfer foarte bun în străinătate în această perioadă de mercato”, a declarat Florin Vulturar, conform sport.ro.

În actuala stagiune, Florin Tănase a jucat 34 de meciuri pentru campioana României, în toate competițiile, reușind să înscrie 11 goluri și să ofere 4 pase decisive.

2,3 milioane de euro este cota lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

Tănase a mai plecat odată de la FCSB, în vara anului 2022, atunci când Al-Jazira, din Emiratele Arabe Unite, plătea 3 milioane de euro pentru a-l lua de la FCSB. Ulterior el a mai jucat la Al-Okhood, în Arabia Saudită.

Ca jucător al celor de la FCSB, Florin Tănase a câștigat un titlu de campion, o Cupă și o Supercupă a României.

