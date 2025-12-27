„Să-l transferăm pe Mbappe!”  Poveste nebună în Spania! Locuitorii dintr-un orășel au dat lovitura la loterie cu ajutorul echipei de fotbal
„Să-l transferăm pe Mbappe!” Poveste nebună în Spania! Locuitorii dintr-un orășel au dat lovitura la loterie cu ajutorul echipei de fotbal

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.12.2025, ora 09:00
  • Locuitorii din La Baneza, Spania, au dat lovitura de Crăciun, după ce au câștigat premiul loteriei în valoare de 468 de milioane de euro.
  • Echipa de fotbal din localitate visează acum să-i transfere la pachet pe Kylian Mbbape (27 de ani) și Vinicius Jr (25 de ani), starurile de la Real Madrid.

La Baneza a primit un cadou nesperat de Crăciun, au câștigat 468 de milioane de euro la marea loterie naţională „El Gordo”, scrie RMC Sport.

Au dat lovitura la loto și visează la transferurile lui Mbappe și Vinicius

În mare parte, totul i se datorează echipei de fotbal a orașului, care activează în diviziile regionale din Spania.

Clubul a vândut sute de bilete de loterie cu numărul câştigător, 79.432, deoarece, conform tradiţiei, locuitorii de acolo joacă de obicei acelaşi număr la extragerea de Crăciun.

La scurt timp după ce au aflat vestea cea mare, cei aproximativ 11.000 de locuitori ai orașului au ieșit în stradă pentru a sărbători câștigarea marelui jackpot.

În cadrul clubului de fotbal, fanii au început deja să glumească: „Trebuie să-l transferăm pe Mbappe”, i-a spus un suporter pe președintele Gonzalo Prieto.

Acesta din urmă nu pare să fie interesat de superstarul francez, ci de Vinicius.

„Dacă este nemulțumit, îl vom răscumpăra!”, a glumit șeful echipei din La Baneza.

200 de milioane de euro
este cota lui Kylian Mbappe, în timp ce Vinicius valorează 150 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.ro

În realitate, ambele vedete de la Real Madrid au suficienți bani încât să poată cumpăra și să dețină ei însuși La Baneza. Micuțul clubul vede câștigul ca pe o nouă etapă din viața sa, reușind să se redreseze economic.

