Dortmund vrea să transfere de la City Nemții vor să-l aducă în Bundesliga pe unul dintre cei mai promițători jucători ai „cetățenilor”
Oscar Bobb FOTO: IMAGO
Campionate

Dortmund vrea să transfere de la City Nemții vor să-l aducă în Bundesliga pe unul dintre cei mai promițători jucători ai „cetățenilor”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.12.2025, ora 22:46
alt-text Actualizat: 26.12.2025, ora 22:46
  • Borussia Dortmund ar fi intrat în cursă pentru semnătura lui Oscar Bobb (22 de ani), mijlocașul lui Manchester City.

Deși Crystal Palace dorea să finalizeze transferul lui Oscar Bobb după ce Antoine Semenyo ar fi ajuns la Manchester City, planul ar putea fi dejucat de Borussia Dortmund.

David Popovici, în elită Inclus în top 3 într-o ierarhie selectă din 2025
Citește și
David Popovici, în elită Inclus în top 3 într-o ierarhie selectă din 2025
Citește mai mult
David Popovici, în elită Inclus în top 3 într-o ierarhie selectă din 2025

Borussia Dortmund vrea să obțină semnătura lui Oscar Bobb

Germanii au devenit o concurență serioasă pentru londonezi, care trec printr-o perioadă delicată, susține dailymail.co.uk.

Scandinavul s-a accidentat la coapsă, în duelul cu Brentford, din Carabao Cup, 2-0.

Extrema are contract cu Manchester City până în vara anului 2029 și „cetățenii” ar putea recurge la varianta unui împrumut, arată tribuna.com.

25.000.000 de euro
este cota de piață a lui Oscar Bobb, conform transfermarkt.com

Oscar Bobb a evoluat în 17 meciuri din acest sezon și a oferit o pasă decisivă., în prima etapă din Premier League, contra celor de la Wolverhampton, 4-0.

Semenyo, dorit de City

Manchester City a luat o opțiune serioasă de a-l transfera pe Antoine Semenyo. „Cetățenii” se află în negocieri avansate pentru mutarea atacantului de la Bournemouth.

Fotbalistul are o clauză de reziliere de 75 de milioane de euro, iar Manchester City ar trebui să se grăbească să realizeze mutarea, întrucât clauza fotbalistului va expira pe 10 ianuarie.

Antoine Semenyo a reușit să înscrie 8 goluri și a dat 3 pase decisive în cele 16 partide disputate din Premier League și a atras atenția granzilor.

De asmenea, Chelsea și Liverpool ar mai fi interesate să semneze cu atacantul celor de la Bournemouth.

Citește și

„Încotro se îndreaptă lumea?” Decizia Premier League l-a înfuriat pe Alan Shearer: „Pare o nebunie”
Campionate
21:07
„Încotro se îndreaptă lumea?” Decizia Premier League l-a înfuriat pe Alan Shearer: „Pare o nebunie”
Citește mai mult
„Încotro se îndreaptă lumea?” Decizia Premier League l-a înfuriat pe Alan Shearer: „Pare o nebunie”
Cu gândul la Mondial Cum se pregătește  Istvan Kovacs pentru CM 2026: „Cu cât te antrenezi mai mult, cu atât ești mai lucid pe final de meci”
Campionatul Mondial
18:19
Cu gândul la Mondial Cum se pregătește Istvan Kovacs pentru CM 2026: „Cu cât te antrenezi mai mult, cu atât ești mai lucid pe final de meci”
Citește mai mult
Cu gândul la Mondial Cum se pregătește  Istvan Kovacs pentru CM 2026: „Cu cât te antrenezi mai mult, cu atât ești mai lucid pe final de meci”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
bundesliga Manchester City Premier League borussia dortmund oscar bobb
Știrile zilei din sport
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Superliga
14:43
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Citește mai mult
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Nationala
11:12
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Citește mai mult
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
„Ganea nu menționează asta”  Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Stranieri
12:44
„Ganea nu menționează asta” Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Citește mai mult
„Ganea nu menționează asta”  Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Diverse
11:00
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Citește mai mult
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:43
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
15:49
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!
13:51
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
13:07
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Top stiri din sport
„Dacă nu fac asta, la revedere”  Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Superliga
11:42
„Dacă nu fac asta, la revedere” Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Citește mai mult
„Dacă nu fac asta, la revedere”  Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Superliga
10:12
Interes pentru Florin Tănase Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Citește mai mult
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Campionate
26.12
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Citește mai mult
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”
Diverse
26.12
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”
Citește mai mult
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 24 rapid 35 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share