Dortmund vrea să transfere de la City Nemții vor să-l aducă în Bundesliga pe unul dintre cei mai promițători jucători ai „cetățenilor”

Borussia Dortmund ar fi intrat în cursă pentru semnătura lui Oscar Bobb (22 de ani), mijlocașul lui Manchester City.

Deși Crystal Palace dorea să finalizeze transferul lui Oscar Bobb după ce Antoine Semenyo ar fi ajuns la Manchester City, planul ar putea fi dejucat de Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund vrea să obțină semnătura lui Oscar Bobb

Germanii au devenit o concurență serioasă pentru londonezi, care trec printr-o perioadă delicată, susține dailymail.co.uk.

Scandinavul s-a accidentat la coapsă, în duelul cu Brentford, din Carabao Cup, 2-0.

Extrema are contract cu Manchester City până în vara anului 2029 și „cetățenii” ar putea recurge la varianta unui împrumut, arată tribuna.com.

25.000.000 de euro este cota de piață a lui Oscar Bobb, conform transfermarkt.com

Oscar Bobb a evoluat în 17 meciuri din acest sezon și a oferit o pasă decisivă., în prima etapă din Premier League, contra celor de la Wolverhampton, 4-0.

Semenyo, dorit de City

Manchester City a luat o opțiune serioasă de a-l transfera pe Antoine Semenyo. „Cetățenii” se află în negocieri avansate pentru mutarea atacantului de la Bournemouth.

Fotbalistul are o clauză de reziliere de 75 de milioane de euro, iar Manchester City ar trebui să se grăbească să realizeze mutarea, întrucât clauza fotbalistului va expira pe 10 ianuarie.

Antoine Semenyo a reușit să înscrie 8 goluri și a dat 3 pase decisive în cele 16 partide disputate din Premier League și a atras atenția granzilor.

De asmenea, Chelsea și Liverpool ar mai fi interesate să semneze cu atacantul celor de la Bournemouth.

