Florin Tănase (30 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a vorbit despre înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-2.

Tănase a vorbit despre perioada nefastă pe care o traversează campioana în Liga 1 și a declarat că, în acest moment, echipa nu mai poate emite pretenții la titlul de campioană.

Florin Tănase, după înfrângerea cu FC Argeș: „Nu avem nicio șansă la titlu”

„Ar fi penibil să emitem noi pretenții, când Craiova e la 14 puncte distanță. Noi trebuie să ne uităm în sus, să prindem play-off-ul. Nu avem nicio șansă la titlu în acest moment. Pe parcurs situația se poate schimba, iar atunci discursul poate va fi altul.

Cu Dinamo am pierdut pe greșeli foarte mari, cu Rapid la fel. Rămâne să vedem cum va fi și cu Craiova, dar, cum am zis, nu avem de ce să vorbim despre titlu. Noi trebuie să uităm aceste meciuri și să ne concentrăm pe partida de joi cu Aberdeen.

Îmi cer scuze față de suporteri, au fost mereu alături de noi și nu merită astfel de rezultate. Trebuie să ne revenim pentru că ei sunt obișnuiți cu victoriile”, a declarat Florin Tănase, la Prima Sport.

Cu siguranță nu va fi ușor cu Aberdeen, dar dacă vom fi bine și vom avea determinare vom reuși. Eu cred că avem șanse mari să ne calificăm, plus că avem avantajul suporterilor. Florin Tănase

Mamadou Thiam, după debutul la FCSB: „Nu suntem îngrijorați”

Atacantul transferat de FCSB de la U Cluj a vorbit despre ce va urma pentru echipă, declarându-se încrezător.

„Am avut controlul, dar nu am reușit să marcăm. Nu suntem îngrijorați, pentru că am avut șanse, dar nu le-am materializat.

Colegii m-au primit foarte bine, îmi place să joc cu ei. Am nevoie de mai multe meciuri, dar sunt convins că mă voi adapta bine. Eu sunt pregătit și abia aștept să am mai multe minute și să reușesc mai multe pe teren.

Probabil că dacă eu marcam când am avut ocazia reușeam să câștigăm. Sper că la viitorul meci s-o fac. Nu suntem îngrijorați, unele echipe au început prost, altele mai bine, dar noi avem calitate și putem recupera. Echipa a revenit în fiecare an, de ce nu ar reuși și acum?”, a declarat Mamadou Thiam.

VIDEO. Golul marcat de Adel Bettaieb în FCSB - FC Argeș, scor 0-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport