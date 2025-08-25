„O victorie meritată” Bogdan Andone, mândru de jocul elevilor săi contra celor de la FCSB: „Ne-am organizat bine”

FCSB - FC Argeș 0-2. Bogdan Andone (50 de ani) a oferit primele reacții după succesul de pe Arena Națională.

Tehnicianul a dat mulțumire pentru jocul prestat de echipa sa, în ciuda adversarului și a accidentărilor cu care s-a confruntat.

FC Argeș a obținut o victorie mare la București, care o duce pe locul 5 în Liga 1, în timp ce FCSB a ajuns la 5 meciuri consecutive fără victorie în campionat.

FCSB - FC Argeș 0-2 . Bogdan Andone: „O victorie meritată”

„A fost un joc intens, cred eu. Prima repriză n-am gestionat-o așa de bine cum ne-am dorit. Am așteptat cumva pauza ca să fac schimbările și de sistem, și de jucători.

Din păcate, am avut și problema cu accidentările la Tudose și Sadriu. A trebuit să improvizăm cu Sierra din mijlocaș în fundaș central. Dar până la urmă toți băieții care au jucat și care au intrat pe parcurs au făcut-o foarte bine.

Ne-am creat ocazii, ne-am organizat bine și defensiv, cred că a fost o victorie meritată, muncită. E important că strângem puncte, am avut un început dificil de sezon. Mă bucur că am reușit să legăm două meciuri la rând fără gol primit.

Avem săptămână dificilă, cu meci de Cupă, iar apoi meci important cu Metaloglobus și trebuie să ajunge odihniți la ora jocului”, a spus Andone, la Prima Sport.

Următorul meci al formației din Trivale este pe 27 august, în play-off-ul Cupei, cu Agricola Borcea, în timp ce FCSB va juca cu Aberdeen, în returul play-off-ului din Europa League, joi, de la 21:30.

VIDEO. Golul marcat de Bettaieb

