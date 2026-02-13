Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică +11 foto
Florin Tănase FOTO Sport Pictures
Superliga

Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică

Dan Udrea
Publicat: 13.02.2026, ora 15:14
Actualizat: 13.02.2026, ora 15:14
  • U Craiova - FCSB se va repeta duminică, de data aceasta în etapa a 27-a din Liga 1. Între cele două e o diferență de 7 locuri și 10 puncte, în favoarea oltenilor

Florin Tănase a jucat doar 7 minute în confruntarea cu Universitatea Craiova, de joi, în ultima etapă a fazei grupelor Cupei României. Apoi a acuzat probleme musculare și a cerut schimbare.

Florin Tănase și-a aflat diagnosticul

În cursul zilei de vineri a efectuat un RMN, pentru a se afla exact natura accidentării. Iar diagnosticul e unul dur: ruptură musculară!

Automat, Tănase iese definitiv din calcule pentru a putea să joace duminică, în al doilea meci Craiova - FCSB, de data aceasta în Liga 1.

Partida e una aproape crucială pentru campioana en-titre, care dacă va pierde meciul din Bănie își va diminua aproape de zero șansele de a accede în play-off.

FOTO. Florin Tănase s-a accidentat în meciul cu U Craiova

Galerie foto (11 imagini)

Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport
+11 Foto
labels.photo-gallery

Tănase se rupe din nou, la scurt timp după ce a suferit o altă leziune musculară. S-a întâmplat luna trecută, motiv pentru care a și ratat 3 jocuri: eșecurile cu Dinamo Zagreb și CFR, dar și remiza cu Fenerbahce.

A mers la Belgrad, pentru a fi tratat de Marijana Kovacevic, după care a bifat prezența în echipa de start în 4 meciuri consecutive: Csikszereda, Botoșani, Oțelul și Craiova. La Galați chiar fusese cel mai bun, cu un gol și 3 pase decisive.

În absența lui, FCSB va avea probleme mari în a completa linia de mijlocași centrali. Lixandru - Tănase ar fi fost cuplul dacă acesta din urmă era apt. Așa, cel mai probabil FCSB va apela la un 4-3-3, în care Olaru și Cisotti să joace rol de interi.

Vestea bună pentru roș-albaștri e că vor reveni doi dintre jucătorii care au avut și ei probleme musculare: Graovac și Cisotti.

Echipa probabilă pentru meciul de duminică, împotriva lui U Craiova:

  • M. Popa - V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Cisotti, Lixandru, Olaru - Miculescu, Bîrligea, Thiam

Tănase, 31 de ani, e fotbalistul de câmp din lotul FCSB care a jucat cele mai multe minute în actualul sezon. A depășit pragul de 3.000 de minute în toate competițiile. A bifat 39 de apariții, în care a produs nu mai puțin de 19 goluri: a marcat de 12 ori și a oferit alte 7 assisturi.

În actualul sezon, Tănase a absentat în 7 partide. Palmaresul în aceste jocuri fără el: două victorii, o remiză și patru eșecuri.

Partidele din acest sezon fără Tănase

  • FCSB - Shkendija 1-2
  • FCSB - Drita 3-2
  • Drita - FCSB 0-2
  • UTA - FCSB 3-0
  • Dinamo Zagreb - FCSB 4-1
  • FCSB - CFR 1-4
  • FCSB - Fenerbahce 1-1

VIDEO. Golul marcat de Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

accidentare Universitatea Craiova liga 1 Florin Tanase fcsb ruptura musculara
