„Au avut o scădere" Florin Tănase a analizat-o pe Rapid înainte de derby: „Un derby imprevizibil"

Publicat: 21.12.2025, ora 18:02
  • FCSB - Rapid. Florin Tănase (30 de ani) a vorbit despre ultimul derby al anului pentru roș-albaștri și ce ar însemna un eventual succes.
  • Partida va avea loc în această seară, de la 20:00 și va fi liveTEXT și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Derby-ul din această seară are o miză importantă pentru ambele formații. FCSB are nevoie de victorie pentru a se apropia de locurile de play-off, în timp ce Rapid poate încheia anul pe prima poziție.

FCSB - Rapid. Florin Tănase: „Suporterii merită o victorie de Crăciun”

Au avut o scădere în ultimul timp, dar cred că au avut și câteva meciuri bune. Poate și norocul a fost de partea lor. Noi trebuie să fim concentrați.

În derby-uri nu mai contează forma, toți jucătorii se supermotivează. O victorie în derby ar fi pentru suporteri, mai ales acum, înainte de Crăciun, un cadou perfect pentru suporterii noștri, care au avut o primă jumătate de an cu fericire maximă peste așteptări.

După aceea a urmat o perioadă mai nefericită și merită o victorie în derby. Sperăm să fie multe goluri și noi să marcăm unul în plus. Un derby e imprevizibil”, a declarat Tănase, pentru eAD.

2-2
s-a încheiat partida tur dintre cele două formații, pe 17 august

Rapid ocupă primul loc în clasamentul din Superliga, cu 39 de puncte după 20 de etape disputate.

Elevii lui Elias Charalambous se află pe locul 9, cu 28 de puncte acumulate, în cele 20 partide jucate.

Florin Tănase a evoluat în 33 de partide în toate competițiile din acest sezon, în care a înscris 10 goluri și a oferit patru pase decisive.

De-a lungul carierei, atacantul a întâlnit Rapid de 10 ori și a marcat trei goluri în meciurile disputate împotriva giuleștenilor.

Detalii interesante despre FCSB - Rapid

  • FCSB şi Rapid sunt singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: Liga 1, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene.
  • Campioana României se află pe locul 9 și se luptă pentru calificarea în play-off-ul încampionatului. De partea cealaltă, Rapid se află pe prima poziție a Ligii 1, cu 39 de puncte.
  • 27 aprilie 2024, Rapid - FCSB 1-2: a fost ultimul succes bifat de gazdele din această rundă în duelurile cu giuleștenii
  • 27 mai 2023, FCSB - Rapid 1-5: cea mai clară victorie bifată în derby de către giuleşteni din postura de vizitatori.
  • Cea mai recentă dispută directă din Liga 1: 17 august 2025, Rapid - FCSB 2-2.
  • Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a obținut „tripla” alături de FCSB, în sezonul 2014-2015, câștigând Liga 1, Cupa României și Cupa Ligii.

