Controverse în Formula 1 Cum ar intenționa Red Bull și Mercedes să „păcălească" noul regulament privind motoarele » Reacția FIA
Controverse în Formula 1 Cum ar intenționa Red Bull și Mercedes să „păcălească” noul regulament privind motoarele » Reacția FIA

Ștefan Neda
Publicat: 21.12.2025, ora 16:51
  • Sezonul 2025 din Formula 1 s-a încheiat recent, însă echipele deja fac pregătiri pentru sezonul care va începe în martie 2026.
  • FIA a impus câteva reglementări noi pentru motoarele din 2026, însă Red Bull și Mercedes par să fi găsit o modalitate prin care să „ocolească” noile reguli.

Cele două echipe ar avea în plan să modifice raportul de compresie al cilindrelor, în așa fel încât să respecte regulamentul, dar să și câștige mai multă putere.

Red Bull și Mercedes ar intenționa să „păcălească” noile reglementări din Formula 1

Practic, producătorii au găsit o modalitate de a crește raportul de compresie al motorului la un interval mai mare decât cel permis de noile reglementări, care par să nu acopere posibilele „ocolișuri” la care echipele pot apela.

Noul regulament prevede că raportul de compresie pe cilindru trebuie să fie de 16:1 la fiecare motor, iar atât Mercedes, cât și Red Bull ar fi găsit soluția pentru a-l menține la 18:1, raportul impus de regulamentul anterior, în condiții de cursă, informează the-race.com.

Această operațiune ar putea genera un plus de 15 CP față de celelalte motoare, ceea ce ar însemna o diferență enormă.

Cum a reacționat FIA legat de acțiunile celor două echipe

Ulterior, un oficial FIA a oferit o declarație pentru sursa citată:

„Regulamentul definește clar raportul maxim de compresie și metoda de măsurare a acestuia, care se bazează pe condiții statice la temperatura ambiantă.

Această procedură a rămas neschimbată, în ciuda reducerii raportului permis pentru 2026.

Este adevărat că dilatarea termică poate influența dimensiunile la temperatura de funcționare, dar regulile actuale nu impun în prezent măsurarea în condiții de căldură.

Acestea fiind spuse, subiectul a fost și este încă discutat în cadrul forumurilor tehnice cu producătorii de unități de putere, deoarece noua limită ridică în mod natural întrebări privind interpretarea și conformitatea.

FIA analizează în mod continuu astfel de aspecte pentru a asigura corectitudinea și claritatea și, dacă este necesar, pot fi luate în considerare ajustări ale regulamentelor sau ale procedurilor de măsurare pentru viitor”, a transmis purtătorul de cuvânt al FIA.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share