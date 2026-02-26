„A fost mai mult o sperietură” Veste importantă pentru FCSB, înaintea meciului capital cu UTA Arad

Florin Tănase (31 de ani), unul dintre liderii vestiarului de la FCSB, va putea juca în partida cu UTA Arad, meci de maximă importanță în ceea ce privește șansele campioanei României de a se califica în play-off.

După ce a ieșit accidentat în minutul 24 al meciului cu Metaloglobus, scor 4-1 în favoarea „roș-albaștrilor”, Tănase a făcut un control amănunțit, concluzia fiind că acesta va putea face deplasarea la Arad.

Florin Tănase, apt pentru meciul cu UTA Arad

Impresarul Florin Vulturar a anunțat că Florin Tănase a făcut un control RMN și totul este în regulă, astfel că „decarul” își va putea ajuta echipa la meciul cu UTA.

„Tănase este bine. A fost mai mult o sperietură la meciul cu Metaloglobus. A făcut un RMN și este totul ok. Va fi alături de echipă în deplasarea de la Arad”, a declarat Florin Vulturar, conform digisport.ro.

Tănase , schimbat după 20 de minute la meciul cu Metaloglobus

Abia revenit de la vraciul Marijana Kovacevic după accidentarea de la meciul cu Craiova, din Cupă, scor 2-2, Tănase a fost schimbat cu Metaloglobus după doar 20 de minute.

Atacantul campioanei a rămas întins pe gazon, acuzând noi dureri la gamba stângă. A fost înlocuit cu Thiam și a primit în continuare îngrijiri pe bancă, unde piciorul i-a fost bandajat.

FCSB mai are de disputat două meciuri din sezonul regulat la care speră să îl aibă pe teren pe Tănase, cu UTA, la Arad, și cu U Cluj, pe Arena Națională.

