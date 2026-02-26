Fratele lui Nicolas Otamendi (38 de ani), Gabriel, ar fi postat pe rețelele de socializare o imagine rasistă la adresa lui Vinicius (25 de ani).

Continuă, astfel, scandalul început săptămâna trecută în Liga Campionilor, cu Gianluca Prestianni (20 de ani) și starul brazilian de la Real Madrid în prim-plan.

Gianluca Prestianni a fost suspendat provizoriu și a ratat returul cu Real Madrid (scor 1-2) din play-off-ul Ligii Campionilor, iar ancheta din urma incidentului va rămâne în curs, potrivit deciziei UEFA.

Fotbalistul de 20 de ani e acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, el susține că i-a spus „poponar”.

Fratele lui Otamendi, postare rasistă la adresa lui Vinicius

Incidentul de săptămâna trecută din Liga Campionilor, dintre Gianluca Prestianni și Vinicius a luat amploare, iar derapajele la adresa brazilianului nu se opresc.

Pe rețelele de socializare circulă o presupusă postare a fratelui lui Nicolas Otamendi, Gabriel.

Gabriel Otamendi ar fi postat o imagine rasistă cu jucătorul de la Real Madrid din timpul meciului tur cu Benfica, având mâinile și picioarele asemănătoare cu cele ale unei maimuțe.

Postarea a fost distribuită pe rețelele de socializare de pagina „Planeta do Futebol”, contul oficial al fratelui lui Nicolas Otamendi fiind dezactivat între timp.

Real Madrid a reușit să o învingă pe Benfica și în retur, scor 2-1 (3-1 la general), și s-a calificat în optimile Ligii Campionilor.

În următoarea fază a competiției, echipa antrenată de Alvaro Arbeloa poate da peste Sporting Lisabona sau Manchester City. Tragerea la sorți va avea loc vineri, de la ora 13:00.

Prestianni a apreciat o postare care îl critică pe colegul lui

La finalul returului dintre Real Madrid și Benfica, de miercuri, Sidny Lopes Cabral, fundașul dreapta al lusitanilor, s-a îndreptat către Vinicius ca să-i ceară tricoul.

Într-o postare de pe rețelele de socializare a unui fan, fundașul dreapta a fost criticat dur, în contextul scandalului în care este implicat și Vinicius.

„Sidny la finalul meciului i-a cerut tricoul lui Vinícius… De o săptămână suntem desființați în toată lumea din cauza bebelușului plângăcios și mincinos, iar imediat ce se termină meciul, primul lucru pe care îl face este să-i ceară tricoul”, este textul postării respective.

Postarea care îl critica pe Lopes Cabral a ajuns și sub privirea lui Gianluca Prestianni, care ar fi apreciat-o, conform record.pt.

Ulterior, argentinianul și-ar fi retras like-ul de la postarea respectivă.

Ce s-a întâmplat în Benfica - Real Madrid 0-1

Partida de marțea trecută din Liga Campionilor a fost întreruptă în repriza secundă, după ce Prestianni a fost acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, moment în care arbitrul Letexier a oprit meciul pentru 10 minute.

„Centralul” a urmat protocolul și a întrerupt partida pentru a gestiona situația.

Ulterior, s-au făcut anunțuri de la stație, pentru că și din stadion au venit scandări rasiste către brazilian, iar fanii au aruncat cu obiecte în teren.

