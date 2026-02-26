Continuă jignirile la adresa lui Vinicius  Fratele lui  Otamendi, postare oribilă + Gestul lui Prestianni împotriva unui coleg care e fan Vini +5 foto
Continuă jignirile la adresa lui Vinicius Fratele lui Otamendi, postare oribilă + Gestul lui Prestianni împotriva unui coleg care e fan Vini

George Neagu
Publicat: 26.02.2026, ora 21:20
  • Fratele lui Nicolas Otamendi (38 de ani), Gabriel, ar fi postat pe rețelele de socializare o imagine rasistă la adresa lui Vinicius (25 de ani).
  • Continuă, astfel, scandalul început săptămâna trecută în Liga Campionilor, cu Gianluca Prestianni (20 de ani) și starul brazilian de la Real Madrid în prim-plan.

Gianluca Prestianni a fost suspendat provizoriu și a ratat returul cu Real Madrid (scor 1-2) din play-off-ul Ligii Campionilor, iar ancheta din urma incidentului va rămâne în curs, potrivit deciziei UEFA.

Fotbalistul de 20 de ani e acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, el susține că i-a spus „poponar”.

Fratele lui Otamendi, postare rasistă la adresa lui Vinicius

Incidentul de săptămâna trecută din Liga Campionilor, dintre Gianluca Prestianni și Vinicius a luat amploare, iar derapajele la adresa brazilianului nu se opresc.

Pe rețelele de socializare circulă o presupusă postare a fratelui lui Nicolas Otamendi, Gabriel.

Gabriel Otamendi ar fi postat o imagine rasistă cu jucătorul de la Real Madrid din timpul meciului tur cu Benfica, având mâinile și picioarele asemănătoare cu cele ale unei maimuțe.

Postarea a fost distribuită pe rețelele de socializare de pagina „Planeta do Futebol”, contul oficial al fratelui lui Nicolas Otamendi fiind dezactivat între timp.

Real Madrid a reușit să o învingă pe Benfica și în retur, scor 2-1 (3-1 la general), și s-a calificat în optimile Ligii Campionilor.

În următoarea fază a competiției, echipa antrenată de Alvaro Arbeloa poate da peste Sporting Lisabona sau Manchester City. Tragerea la sorți va avea loc vineri, de la ora 13:00.

Prestianni a apreciat o postare care îl critică pe colegul lui

La finalul returului dintre Real Madrid și Benfica, de miercuri, Sidny Lopes Cabral, fundașul dreapta al lusitanilor, s-a îndreptat către Vinicius ca să-i ceară tricoul.

Momentul cu Sidny Lopes Cabral când îi cere tricoul lui Vinicius. Foto: captură X/@DominiodeBola_
Momentul cu Sidny Lopes Cabral când îi cere tricoul lui Vinicius. Foto: captură X/@DominiodeBola_

Într-o postare de pe rețelele de socializare a unui fan, fundașul dreapta a fost criticat dur, în contextul scandalului în care este implicat și Vinicius.

„Sidny la finalul meciului i-a cerut tricoul lui Vinícius… De o săptămână suntem desființați în toată lumea din cauza bebelușului plângăcios și mincinos, iar imediat ce se termină meciul, primul lucru pe care îl face este să-i ceară tricoul”, este textul postării respective.

Postarea care îl critica pe Lopes Cabral a ajuns și sub privirea lui Gianluca Prestianni, care ar fi apreciat-o, conform record.pt.

Ulterior, argentinianul și-ar fi retras like-ul de la postarea respectivă.

Ce s-a întâmplat în Benfica - Real Madrid 0-1

Partida de marțea trecută din Liga Campionilor a fost întreruptă în repriza secundă, după ce Prestianni a fost acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, moment în care arbitrul Letexier a oprit meciul pentru 10 minute.

„Centralul” a urmat protocolul și a întrerupt partida pentru a gestiona situația.

Ulterior, s-au făcut anunțuri de la stație, pentru că și din stadion au venit scandări rasiste către brazilian, iar fanii au aruncat cu obiecte în teren.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Real Madrid Benfica Lisabona vinicius nicolas otamendi gianluca prestianni
