Mugurel Bîrziloiu, președintele de la CSO Vălenii de Munte, echipa la care este legitimat acum Gabi Matei (36 de ani), unul dintre fotbaliștii reținuți pentru trucare de meciuri, a vorbit despre scandalul care a izbucnit în Liga 3.

În prim-plan este CS Păulești, gruparea la care a evoluat anterior Matei. Clubul evoluează în Liga 3, seria 2, acolo unde ocupă locul #3 în clasament.

Președintele clubului la care joacă Gabi Matei: „Îl așteptăm la antrenament”

Ajuns la CSO Vălenii de Munte în această iarnă, după despărțirea de CS Păulești, Gabi Matei a fost reținut în scandalul momentului din fotbalul românesc, fiind acuzat că a fost părtaș într-un dosar legat de trucarea de meciuri pentru pariuri sportive.

Președintele grupării din liga a treia a vorbit despre Gabi Matei și a declarat că îl așteaptă la antrenament.

„Noi îl așteptăm în seara asta la antrenament. Suntem și noi șocați de ce s-a întâmplat. Nu am putut să îl contactăm, pentru că i-a fost luat telefonul mobil.

Acum este sub control judiciar, i-au dat drumul, în schimb pe ceilalți doi i-au oprit. Deci, până la proba contrarie, considerăm că băiatul e nevinovat.

În orice caz, nu iese fum fără foc. Noi l-am adus pentru partea sportivă, pentru că se pregătește exemplar la antrenamente și eu chiar cred că mai are un cuvânt de spus în fotbal.

Noi nu avem nimic cu el și sperăm că nu o să mai fie niciodată în situația asta. A venit ca un trăsnet pentru toți și îmi imaginez prin ce trece. Mai multe nu am ce să vă spun.

Sunt chiar curios dacă o să vină. Noi îl așteptăm, pentru că avem meci sâmbătă, avem meci cu Breaza. Am discutat și cu antrenorul și așteptăm să vedem dacă e vinovat sau nu” , a spus Mugurel Bîrziloiu, conform fanatik.ro.

2 titluri de campion are Gabi Matei în palmares, ambele câștigate cu FCSB

Citește și

Liga 3 18:04 Noi detalii în scandalul pariurilor Ce se va întâmpla cu membrii echipei CS Păulești care au fost reținuți de autorități Citește mai mult Noi detalii în scandalul pariurilor Ce se va întâmpla cu membrii echipei CS Păulești care au fost reținuți de autorități

VIDEO: cele mai noi imagini din sport