- Știm echipele care s-au calificat în optimile Conference League.
- După primele meciuri ale zilei, Samsunpor, Fiorentina, Celje și Rijeka au obținut biletele pentru următoarea fază a competiției.
- Acestea au fost urmate de AZ Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc și Lech Poznan.
În primul calup de meciuri din play-off-ul Conference League, Celje a învins-o pe Drita cu 3-2 și în retur, Samsunspor a zdrobit-o pe Shkendija cu 4-0, iar Rijeka a trecut de Omonia cu 3-1.
Fiorentina a obținut calificarea, chiar dacă a pierdut returul cu Jagiellonia, scor 2-4.
AZ Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc și Lech Poznan au obținut și ele calificarea, după ce au câștigat partidele din al doilea calup.
Tragerea la sorți pentru optimile Conference League va avea loc vineri, 27 februarie, de la ora 14:00, și poate fi urmărită în direct pe site-ul oficial al UEFA sau pe UEFA TV.
Cum vor arăta meciurile din optimile Conference League:
- Lech Poznan - Rayo Vallecano/Șahtior
- AZ Alkmaar - AEK Atena/Sparta Praga
- Crystal Palace - Mainz/AEK Larnaca
- Fiorentina - Strasbourg/Rakow
- Samsunspor - Șahtior/Rayo Vallecano
- Celje - Sparta Praga/AEK Atena
- Sigma Olomouc - AEK Larnaca/Mainz
- Rijeka - Rakow/Strasbourg
Meciurile se vor juca pe 12/13 și 19/20 martie.
AZ Alkmaar - Noah 4-0
- Au marcat: Daal (5), Mijnans (39, 54), Jensen (90+1)
- Scorul din tur: 1-0 pentru Noah
- Arbitru: Nikola Dabanović, Asistenți: Vladan Todorović, Srđan Jovanović, VAR: Ivan Bebek, AVAR: Mario Zebec
- Stadion: AZ Stadion
Crystal Palace - Zrinjski 2-0
- Au marcat: Lacroix (36), Guessand (90+3)
- Scorul din tur: 1-1
- Arbitru: Luis Godinho, Asistenți: Pedro Almeida, Rui Teixeira, VAR: André Narciso, AVAR: Bruno Esteves
- Stadion: Selhurst Park
Lausanne - Sigma Olomouc 1-2
- Au marcat: Janneh (35)/Sip (22) Rusek (44)
- Scorul din tur: 1-1
- Arbitru: Nenad Minaković, Asistenți: Nikola Borović, Boško Božović, VAR: Momčilo Marković, AVAR: Jelena Cvetković
- Stadion: Stade de la Tuilière
Lech Poznan - KuPS 1-0
- A marcat: Rodriguez (65)
- Scorul din tur: 2-0 pentru Lech Poznan
- Arbitru: Vassilis Fotias, Asistenți: Andreas Meintanas, Michail Papadakis, VAR: Angelos Evangelou, AVAR: Spyridon Zampalas
- Stadion: Poznan Stadium
Fiorentina - Jagiellonia, 2-4 după prelungiri
- Au marcat: Fagioli (107), Kean (114)/Mazurek (23, 45+3, 49), Imaz (118)
- Scorul din tur: 3-0 pentru Fiorentina
- Arbitru: Srdjan Jovanović, Asistenți: Uroš Stojković, Miloš Simovic, VAR: Benjamin Brand, AVAR: Aleksandar Živković
- Stadion: Stadio Artemio Franchi
Celje - Drita 3-2
- Au marcat: Seslar (19, 43-penalty), Hrka (23)/Krasniki (26), Dabiqaj (51)
- Scorul din tur: 3-2 pentru Celje
- Arbitru: Damian Sylwestrzak, Asistenți: Paweł Sokolnicki, Adam Karasewicz, VAR: Piotr Lasyk, AVAR: Pawel Malec
- Stadion: Celje
Rijeka - Omonia Nicosia 3-1
- Au marcat: Fruk (52, 67), Adu Adjei (79)/Tankovic (13)
- Scorul din tur: 1-0 pentru Rijeka
- Arbitru: Mykola Balakin, Asistenți: Oleksandr Berkut, Viktor Matyash, VAR: Viktor Kopiievskyi, AVAR: Dmytro Panchyshyn
- Stadion: HNK Rijeka
Samsunspor - Shkendija 4-0
- Au marcat: Ntcham (53-penalty), Ndiaye (71), Marius (79, 90+2)
- Scorul din tur: 1-0 pentru Samsunspor
- Arbitru: Simone Sozza, Asistenți: Davide Imperiale, Alessio Berti, VAR: Valerio Marini, AVAR: Daniele Doveri
- Stadion: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium