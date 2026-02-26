Știm echipele care s-au calificat în optimile Conference League.

După primele meciuri ale zilei, Samsunpor, Fiorentina, Celje și Rijeka au obținut biletele pentru următoarea fază a competiției.

Acestea au fost urmate de AZ Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc și Lech Poznan.

În primul calup de meciuri din play-off-ul Conference League, Celje a învins-o pe Drita cu 3-2 și în retur, Samsunspor a zdrobit-o pe Shkendija cu 4-0, iar Rijeka a trecut de Omonia cu 3-1.

Fiorentina a obținut calificarea, chiar dacă a pierdut returul cu Jagiellonia, scor 2-4.

AZ Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc și Lech Poznan au obținut și ele calificarea, după ce au câștigat partidele din al doilea calup.

Tragerea la sorți pentru optimile Conference League va avea loc vineri, 27 februarie, de la ora 14:00, și poate fi urmărită în direct pe site-ul oficial al UEFA sau pe UEFA TV.

Cum vor arăta meciurile din optimile Conference League:

Lech Poznan - Rayo Vallecano/Șahtior

AZ Alkmaar - AEK Atena/Sparta Praga

Crystal Palace - Mainz/AEK Larnaca

Fiorentina - Strasbourg/Rakow

Samsunspor - Șahtior/Rayo Vallecano

Celje - Sparta Praga/AEK Atena

Sigma Olomouc - AEK Larnaca/Mainz

Rijeka - Rakow/Strasbourg

Meciurile se vor juca pe 12/13 și 19/20 martie.

AZ Alkmaar - Noah 4-0

Au marcat: Daal (5), Mijnans (39, 54), Jensen (90+1)

Scorul din tur: 1-0 pentru Noah

Arbitru : Nikola Dabanović, Asistenți : Vladan Todorović, Srđan Jovanović, VAR : Ivan Bebek, AVAR : Mario Zebec

: Nikola Dabanović, : Vladan Todorović, Srđan Jovanović, : Ivan Bebek, : Mario Zebec Stadion: AZ Stadion

Crystal Palace - Zrinjski 2-0

Au marcat: Lacroix (36), Guessand (90+3)

Scorul din tur: 1-1

Arbitru : Luis Godinho, Asistenți : Pedro Almeida, Rui Teixeira, VAR : André Narciso, AVAR : Bruno Esteves

: Luis Godinho, : Pedro Almeida, Rui Teixeira, : André Narciso, : Bruno Esteves Stadion: Selhurst Park

Lausanne - Sigma Olomouc 1-2

Au marcat: Janneh (35)/Sip (22) Rusek (44)

Scorul din tur: 1-1

Arbitru : Nenad Minaković, Asistenți : Nikola Borović, Boško Božović, VAR : Momčilo Marković, AVAR : Jelena Cvetković

: Nenad Minaković, : Nikola Borović, Boško Božović, : Momčilo Marković, : Jelena Cvetković Stadion: Stade de la Tuilière

Lech Poznan - KuPS 1-0

A marcat: Rodriguez (65)

Scorul din tur: 2-0 pentru Lech Poznan

Arbitru : Vassilis Fotias, Asistenți : Andreas Meintanas, Michail Papadakis, VAR : Angelos Evangelou, AVAR : Spyridon Zampalas

: Vassilis Fotias, : Andreas Meintanas, Michail Papadakis, : Angelos Evangelou, : Spyridon Zampalas Stadion: Poznan Stadium

Fiorentina - Jagiellonia, 2-4 după prelungiri

Au marcat: Fagioli (107), Kean (114)/Mazurek (23, 45+3, 49), Imaz (118)

Scorul din tur: 3-0 pentru Fiorentina

Arbitru : Srdjan Jovanović, Asistenți : Uroš Stojković, Miloš Simovic, VAR : Benjamin Brand, AVAR : Aleksandar Živković

: Srdjan Jovanović, : Uroš Stojković, Miloš Simovic, : Benjamin Brand, : Aleksandar Živković Stadion: Stadio Artemio Franchi

Celje - Drita 3-2

Au marcat: Seslar (19, 43-penalty), Hrka (23)/Krasniki (26), Dabiqaj (51)

Scorul din tur: 3-2 pentru Celje

Arbitru : Damian Sylwestrzak, Asistenți : Paweł Sokolnicki, Adam Karasewicz, VAR : Piotr Lasyk, AVAR : Pawel Malec

: Damian Sylwestrzak, : Paweł Sokolnicki, Adam Karasewicz, : Piotr Lasyk, : Pawel Malec Stadion: Celje

Rijeka - Omonia Nicosia 3-1

Au marcat: Fruk (52, 67), Adu Adjei (79)/Tankovic (13)

Scorul din tur: 1-0 pentru Rijeka

Arbitru : Mykola Balakin, Asistenți : Oleksandr Berkut, Viktor Matyash, VAR : Viktor Kopiievskyi, AVAR : Dmytro Panchyshyn

: Mykola Balakin, : Oleksandr Berkut, Viktor Matyash, : Viktor Kopiievskyi, : Dmytro Panchyshyn Stadion: HNK Rijeka

Samsunspor - Shkendija 4-0

Au marcat: Ntcham (53-penalty), Ndiaye (71), Marius (79, 90+2)

Scorul din tur: 1-0 pentru Samsunspor

Arbitru : Simone Sozza, Asistenți : Davide Imperiale, Alessio Berti, VAR : Valerio Marini, AVAR : Daniele Doveri

: Simone Sozza, : Davide Imperiale, Alessio Berti, : Valerio Marini, : Daniele Doveri Stadion: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport