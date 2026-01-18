„Moruțan ne-a șocat” Impresarul lui dă detalii uluitoare despre răsturnarea de situație din discuțiile despre transfer și lupta dintre Rapid și FCSB
Superliga

„Moruțan ne-a șocat” Impresarul lui dă detalii uluitoare despre răsturnarea de situație din discuțiile despre transfer și lupta dintre Rapid și FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 11:15
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 11:18
  • Florin Vulturar, impresarul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani), a vorbit despre transferul jucătorului în Liga 1.
  • Acesta a precizat că, inițial, Moruțan a vrut să meargă la FCSB, dar apoi s-a răzgândit și a ales Rapidul.

După o jumătate de sezon sub așteptări la Aris, Moruțan este gata de o revenire în Liga 1, Rapid fiind favorită să realizeze transferul internaționalului român.

Florin Vulturar, despre Moruțan: „Nu vrei să te întorci la FCSB?”

Florin Vulturar, impresarul lui Olimpiu Moruțan, a declarat că i-a propus să se întoarcă la FCSB, jucătorul fiind inițial de acord.

„Am vorbit cu Oli (n.r.- Olimpiu Moruțan) acum câteva zile. Pe el îl reprezintă Giovanni (n.r. - Becali) acum, noi avem un contract de parteneriat. Și pur și simplu vorbeam cu el. Și mi-a zis că vrea să rezilieze.

Și l-am întrebat oarecum natural. Uite, nu vrei să vorbesc cu nașul (n.r. - Gigi Becali) să te întorci înapoi la FCSB? Și mi-a zis că «da», să vadă acum situația, cum e cu Salonicu (n.r. - Aris Salonic).

Și am vorbit cu nașul (n.r. - Gigi Becali). El în primă fază a vrut. Vă dați seama, a fost un jucător care s-a vândut pe bani mulți. Prima discuție am avut-o că «da», putem discuta și să vedem”, a declarat Florin Vulturar la Digi Sport Matinal.

Olimpiu Moruțan a evoluat la FCSB în perioada 2018-2021, timp în care a bifat 107 apariții, a marcat 14 goluri și a oferit 30 de pase decisive.

2 milioane de euro
este cota lui Olimpiu Moruțan, conform Transfermarkt

Florin Vulturar: „Am auzit pur și simplu că e aproape de Rapid”

În ciuda faptului că Vulturar discutase cu Gigi Becali pentru revenirea lui Moruțan la FCSB, jucătorul s-a răzgândit în ultimul moment și pare că se îndreaptă spre Rapid.

„Și a rămas așa câteva zile. Și după aia am auzit pur și simplu că e aproape de Rapid. Eu nemaivorbind aceste două zile cu el. Și a fost așa un blackout pentru noi. Vă dați seama, ne-a șocat puțin.

Ne-a surprins puțin (n.r. - decizia lui Moruțan). Ne-a surprins și pe mine și pe nașul (n.r. - Gigi Becali). Dar în fine, da, până la urmă e decizia băiatului”, a mai spus Florin Vulturar.

Întrebat despre informațiile conform cărora Rapid ar negocia cu Olimpiu Moruțan de două săptămâni, Florin Vulturar a răspuns:

„El nu mi-a zis nimic. Nu știam nimic de Rapid. Nu l-am întrebat nici pe el. Toate speculațiile care au fost nu sunt adevărate. Pur și simplu, asta a fost discuția cu el”.

Transferat de Aris de la Pisa în vara anului trecut, Olimpiu Moruțan nu a avut randamentul așteptat în Grecia. Fotbalistul român a jucat 16 meciuri, fără să reușească să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă.

De-a lungul carierei sale, Moruțan a mai jucat în România pentru U Cluj, FC Botoșani și FCSB, iar în afara țării a evoluat la Galatasaray, Pisa și Ankaragucu.

Victor Angelescu, despre negocierile cu Olimpiu Moruțan: „Eu cred că va veni”

Conducătorul de la Rapid a declarat sâmbătă că negociază cu Moruțan de peste două săptămâni. Mai mult, acesta a spus că săptămâna viitoare transferul ar putea fi finalizat.

„Eu cred că va veni. Nu e încă totul terminat, dar eu zic că va semna. Ni-l dorim foarte mult, este un jucător care poate ajuta foarte mult Rapidul și cred că o sa fie bine și pentru el. Cred că Rapid e clubul potrivit pentru el.

Noi discutăm cu el de două săptămâni. L-am dorit și îl dorim foarte mult și sper să reușim să îl aducem. Sper să iasă totul bine și săptămâna viitoare să definitivăm transferul”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

