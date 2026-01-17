Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre venirea lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la formația giuleșteană.

La finalul partidei cu Metaloglobus, scor 1-0 în favoarea Rapidului, Angelescu a confirmat interesul pentru internaționalul român.

Victor Angelescu, despre negocierile cu Olimpiu Moruțan: „Eu cred că va veni”

Conducătorul de la Rapid a declarat că negociază cu Moruțan de peste două săptămâni. Mai mult, acesta a spus că săptămâna viitoare transferul ar putea fi finalizat.

„Eu cred că va veni. Nu e încă totul terminat, dar eu zic că va semna. Ni-l dorim foarte mult, este un jucător care poate ajuta foarte mult Rapidul și cred că o sa fie bine și pentru el. Cred că Rapid e clubul potrivit pentru el.

Noi discutăm cu el de două săptămâni. L-am dorit și îl dorim foarte mult și sper să reușim să îl aducem. Sper să iasă totul bine și săptămâna viitoare să definitivăm transferul ”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

2 milioane de euro este cota lui Olimpiu Moruțan, conform Transfermarkt

Transferat de Aris de la Pisa în vara anului trecut, Olimpiu Moruțan nu a avut randamentul așteptat în Grecia. Fotbalistul român a jucat 16 meciuri, fără să reușească să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă.

De-a lungul carierei sale, Moruțan a mai jucat în România pentru U Cluj, FC Botoșani și FCSB, iar în afara țării a evoluat la Galatasaray, Pisa și Ankaragucu.

VIDEO. Golul marcat de Alex Dobre în Rapid - Metaloglobus 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport