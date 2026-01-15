Florinel Coman (27 de ani) s-a accidentat în ultimul meci disputat de Al-Gharafa în campionat, 2-1 cu Al-Arabi, formația antrenată de Cosmin Contra (50 de ani).

Titular, Coman a părăsit terenul în prima repriză, după ce a acuzat dureri la piciorul drept.

Florinel Coman s-a accidentat

După ce a fost avertizat cu cartonaș galben în minutul 27, pentru trageri de timp, Florinel Coman a părăsit terenul doar 4 minute mai târziu, ca urmare a unei accidentări.

Atacantul cu 20 de meciuri jucate la echipa națională a României a resimțit dureri la piciorul drept și s-a întins pe gazon, acolo unde a primit îngrijiri din partea staff-ului medical.

După ce a anunțat că nu mai poate continua partida, Coman a fost înlocuit de Alvaro Djalo. Câteva minute mai târziu, fostul jucător de la FCSB a fost surprins pe banca de rezerve cu o pungă de gheață pe picior.

Deși Coman a părăsit terenul, Al-Gharafa a câștigat partida, scor 2-1, împotriva trupei pregătite de fostul selecționer, Cosmin Contra.

Ca urmare a acestei victorii, echipa lui Florinel Coman a ajuns la 4 victorii în ultimele 5 meciuri de campionat, fiind pe prima poziție a ligii din Qatar, la mare distanță de ocupanta locului secund, Al-Sadd.

După 13 etape, Al-Gharafa a acumulat 33 de puncte, în timp ce Al-Sadd a reușit să strângă doar 23, cu mențiunea că are un meci mai puțin disputat.

