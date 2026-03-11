De ce nu s-a impus Florinel Coman la Al-Gharafa Explicații pentru declinul fostului jucător de la FCSB: „Un transfer ratat încă de la început” +8 foto
Florinel Coman. Foto: IMAGO
De ce nu s-a impus Florinel Coman la Al-Gharafa Explicații pentru declinul fostului jucător de la FCSB: „Un transfer ratat încă de la început”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 22:45
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 22:45
  • Un jurnalist arab a vorbit despre perioada dificilă prin care trece Florinel Coman (27 de ani), fostul jucător al FCSB, care evoluează în prezent la Al-Gharafa, în Qatar.
  • În acest sezon, Coman a jucat în doar 20 din 35 de partide. A început ca titular de 11 ori.

Deși încasează cel mai mare salariu din carieră, evoluțiile lui Florinel Coman au fost sub așteptări, iar cota sa de piață a scăzut constant, de la 7 milioane de euro la aproximativ 4 milioane în prezent, potrivit Transfermarkt.

Un jurnalist arab a explicat declinul lui Florinel Coman la Al-Gharafa: „Un transfer ratat încă de la început”

Jurnalistul arab Najm Al-Din Darwish a explicat că transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa a fost o decizie discutabilă încă din momentul în care a fost realizat.

„Transferul lui Coman la Al-Gharafa a fost o mutare ciudată de la bun început. Aș îndrăzni să zic un transfer ratat, inoportun.

Pentru că, în momentul în care l-au luat pe Coman din România, cei de la Al-Gharafa îl aveau deja în lot pe algerianul Yacine Brahimi.

Iar dacă cineva a văzut meciurile lui Al-Gharafa, atunci s-a convins destul de repede că Florinel n-avea cum să joace înaintea lui Brahimi. Algerianul e de departe cel mai bun om de la Al-Gharafa!”, a spus jurnalistul, conform sport.ro.

În februarie 2025, românul a primit și o șansă de a reveni în fotbalul european, fiind împrumutat la Cagliari, în Serie A. Experiența din Italia nu a adus însă relansarea dorită, iar clubul italian a renunțat la opțiunea de transfer definitiv, trimițându-l înapoi în Qatar în vara aceluiași an.

21 de meciuri
a jucat Yacine Brahimi (36 de ani) în acest sezon, toate ca titular până la etapa #16 din campionat. De-a lungul carierei, algerianul a evoluat și pentru cluburi importante din Europa, precum FC Porto, Granada CF și Rennes

În prima ligă din Qatar, Al-Gharafa ocupă locul al doilea după 17 etape, cu 34 de puncte acumulate, la patru lungimi în spatele liderului Al-Sadd SC.

„Al-Gharafa se «târâște» acum spre finalul sezonului. Echipa are șapte înfrângeri în ultimele nouă meciuri. Cu asemenea rezultate, e clar că lotul e demoralizat. Și, în mod cert, vor fi schimbări mari în lot, la finalul acestei campanii.

Aceste schimbări îl vor viza și pe Coman. Eu nu mai văd viitorul lui Al-Gharafa. După părerea mea, în vară, va pleca. Fie sub forma de împrumut, fie prin transfer definitiv. Cred că și el își dorește acest lucru”, a mai spus jurnalistul.

VIDEO. Florinel Coman, gol de autor în Al Gharafa - Sharjah 1-1 (4-5 la penalty-uri)

Golul marcat de Florinel Coman în Al Gharafa - Sharjah
Golul marcat de Florinel Coman în Al Gharafa - Sharjah

Golul marcat de Florinel Coman în Al Gharafa - Sharjah Golul marcat de Florinel Coman în Al Gharafa - Sharjah Golul marcat de Florinel Coman în Al Gharafa - Sharjah Golul marcat de Florinel Coman în Al Gharafa - Sharjah Golul marcat de Florinel Coman în Al Gharafa - Sharjah
14:33
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Tenis
13:12
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Citește mai mult
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Campionatul Mondial
12:02
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește mai mult
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Tenis
11:41
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Citește mai mult
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
