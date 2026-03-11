Le-au întors spatele rușilor FOTO. Schiorii germani au protestat pe podium la Jocurile Paralimpice de iarnă: „O rușine totală” +12 foto
Linn Kazmaier și ghidul ei Florian Baumann, protest la Jocurile Paralimpice. Foto: Imago
Le-au întors spatele rușilor FOTO. Schiorii germani au protestat pe podium la Jocurile Paralimpice de iarnă: „O rușine totală”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 11.03.2026, ora 21:46
Actualizat: 11.03.2026, ora 21:47
  • Linn Kazmaier (19 ani) și ghidul ei, Florian Baumann (25 de ani), medaliați cu argint la schi fond, au protestat față de revenirea Rusiei sub propriul drapel la Jocurile Paralimpice.
  • La proba feminină de sprint clasic pentru sportivi cu deficiențe de vedere, rusoaica Anastasiia Bagiian (24 de ani) și ghidul ei, Sergei Siniakin (34 de ani), au obținut medalia de aur.

Aceasta reprezintă a doua dintre cele patru medalii de aur câștigate până acum de Rusia la această ediție a Jocurilor Paralimpice.

Schiorii germani au protestat față de rușii de pe podium la Jocurile Paralimpice de iarnă: „O rușine totală”

La finalul probei, în timpul intonării imnului Rusiei, germanii au ales să-și păstreze privirile departe de sportivii ruși, așa că le-au întors spatele și nu au participat la fotografia tradițională de pe podium.

Kazmaier a explicat pentru publicația germană Bild motivele deciziei lor:

„Ceremonia de decernare a medaliilor mi s-a părut complet ciudată. Nu-i cunosc pe ruși, nu știu dacă poate și ei susțin sistemul din Rusia la fel de puțin ca noi.

Poate sunt oameni foarte drăguți, cu care ne-am putea împrieteni. Faptul că totul este complet umbrit de politică este pur și simplu o rușine totală.

De aceea am decis să ne păstrăm șepcile pe cap și să nu ne întoarcem către steag, pentru că nu îl susținem”, a declarat sportiva, conform aol.com.

Nu este vorba despre sportivii ruși înșiși. Pentru mulți dintre ei este dificil, dar decizia Comitetului Paralimpic Internațional (IPC) de a permite Rusiei să fie aici sub steagul lor, cu imnul lor și cu întregul contingent prezent, în timp ce ucrainenii sunt și ei aici, mi se pare pur și simplu incorectă. Florian Baumann

Craig Spence, responsabilul IPC pentru brand și comunicare, a precizat că organizația monitorizează situația din Germania și se ocupă de strângerea și evaluarea tuturor informațiilor legate de acest caz, conform reuters.com.

Schiorii germani au protestat pe podium la Jocurile Paralimpice de iarnă. Foto: Captură ZDF
Schiorii germani au protestat pe podium la Jocurile Paralimpice de iarnă. Foto: Captură ZDF

Jocurile Paralimpice, fără steagul Rusiei din 2014

Drapelul Rusiei nu a mai apărut la Jocurile Paralimpice din 2014 de la Sochi, atunci când aceasta a fost gazdă.

Comitetul Paralimpic Internațional a suspendat Rusia în 2016, la Rio, din cauza unui scandal de dopaj. Din aceleași motive, sportivii ruși au concurat sub un steag neutru la Pyeongchang în 2018 și la Tokyo în 2021.

În 2022, la Beijing, Rusia și Belarus au fost excluse din cauza războiului din Ucraina.

6 medalii
a câștigat Rusia la Jocurile Paralimpice de iarnă din 2026, în timp ce China conduce clasamentul general cu 26 de medalii, dintre care 10 de aur, urmată de Statele Unite, cu 14 medalii (6 de aur). România nu a reușit să obțină nicio medalie

germania rusia Jocurile Paralimpice protest linn kazmaier
