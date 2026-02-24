Meciul Secolului II Floyd Mayweather și Manny Pacquiao au bătut palma! Totul despre revanșa așteptată de 11 ani

Floyd Mayweather (49 de ani) și Manny Pacquiao (47 de ani) s-au înțeles și se vor reîntâlni în ring în revanșa mult așteptată.

La 11 ani de la Meciul Secolului, doi dintre cei mai mari pugiliști din istorie se vor înfrunta din nou, într-un nou blockbuster al boxului.

Meciul Secolului II. Floyd Mayweather și Manny Pacquiao au bătut palma pentru revanșă!

Gala va avea loc pe 19 septembrie, în SUA, la Sfera din Las Vegas, Nevada, și va fi transmisă în direct pe platforma Netflix.

„Floyd și cu mine am oferit lumii ceea ce e în continuare cel mai mare meci de box din istorie. Fanii au așteptat suficient, merită această revanșă. Va fi un meci și mai mare, transmis în întreaga lume de Netflix.

Vreau ca Floyd să fie nevoit să trăiască având o înfrângere în palmares și să-și amintească mereu numele celui care l-a învins” , a spus Manny Pacquiao, conform The Guardian.

Mayweather a replicat scurt: „L-am înfrutat deja o dată pe Manny și l-am bătut. Rezultatul va fi același și acum”.

Încă nu se știe la ce categorie și câte runde vor boxa cei doi campioni.

Chiar dacă au aproape 50 de ani, cei doi ar putea încasa din nou peste 100 de milioane de dolari!

50 de victorii are Floyd Mayweather la profesioniști în tot atâtea meciuri, 27 din ele obținute prin KO

Ce s-a întâmplat la Meciul Secolului

Boxul după 2000 a gravitat în jurul lui Mayweather și Pacquiao. Doi pugiliști uriași care au dominat multiple categorii de greutate. Americanul are titluri mondiale la 5 categorii diferite, filipinezul la opt.

Întreaga lume aștepta ziua în care se vor înfrunta cei doi boxeri considerați cei mai buni din lume, indiferent de categorie. Și a așteptat mult și bine, până când cei doi s-au apropiat de finalul carierei, la aproape 40 de ani.

Pe 2 mai 2015, la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas, cei doi intrau în final în același ring. Mayweather se impunea prin decizie unanimă, după un meci departe de potențialul maxim. Americanul a fost definiția prudenței pentru a-și proteja palmaresul impecabil, în timp ce filipinezul acuza o accidentare la umăr.

Partida a fost însă un magnet de bani, cu încasări record: 4,6 milioane de dolari din pay-per-view și alte 72 de milioane din bilete!

Mayweather s-ar fi ales cu 180 de milioane, în timp ce Pacquiao ar fi primit și el 120 de milioane.

62 de victorii are Pacquiao la profesioniști (39 prin KO), plus 3 remize și 8 înfrângeri

Cum se pregătesc pentru marele meci

Mayweather și Pacquiao au mai boxat o dată după întâlnirea directă, luând apoi decizia să se retragă în 2015, respectiv 2016. Americanul a revenit în ring doi ani mai târzi pentru duelul cu Conor McGregor, luptător MMA, pe care l-a învins în 10 runde prin TKO.

„Money” își anunțase deja a doua revenire pentru acest an într-un meci demonstrativ cu legendarul Mike Tyson (59 de ani). Meciul ar urma să aibă loc pe 25 aprilie, în RD Congo.

De partea cealaltă, Manny a stat doar câteva luni departe de ring după prima retragere. A boxat până în 2021, când a ales să se concentreze pe cariera politică și să candideze la președinția Filipinelor. A adunat însă doar 6,81% din voturi.

Anul trecut, Pacquiao s-a întors în ring în iulie, când l-a înfruntat pe Mario Barrios pentru centura WBC la categoria semimijlocie. Meciul s-a încheiat la egalitate, iar titlul a rămas la adversar.

Filipinezul va boxa și el într-un meci demonstrativ, pe 18 aprilie, în Las Vegas, cu Ruslan Provodnikov (42 de ani). Rusul a fost campion mondial WBO timp de 7 luni la categoria ușoară în 2013, având 25 de victorii și 5 înfrângeri.

Provodnikov este un susținător al președintelui rus Vladimir Putin, iar în 2022 și-a declarat disponibilitatea de a lupta împotriva Ucrainei, subliniind că aceasta este singura modalitate de a-și dovedi dragostea pentru patria sa, potrivit xsport.ua.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport