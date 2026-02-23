Există un precedent clar  De ce a fost suspendat Prestianni pentru returul cu Real Madrid, chiar dacă ancheta nu s-a încheiat: „Asta spune inspectorul UEFA” +10 foto
Gianluca Prestianni foto: IMAGO
Liga Campionilor

Există un precedent clar De ce a fost suspendat Prestianni pentru returul cu Real Madrid, chiar dacă ancheta nu s-a încheiat: „Asta spune inspectorul UEFA”

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 23.02.2026, ora 21:27
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 21:27
  • Dale Johnson, jurnalist BBC, a venit cu o serie de explicații, după decizia UEFA de a-l suspenda în mod provizoriu pe Gianluca Prestianni (20 de ani), după actul rasist împotriva lui Vinicius.

Forul european a stabilit, luni, pedeapsa lui Prestianni, care va lipsi la partida retur dintre Real Madrid și Benfica, programată miercuri, de la ora 22:00.

Dale Johnson: „Dovezile prezentate sunt adecvate pentru a susține acuzația”

Deși ancheta nu s-a încheiat încă, iar argentinianul riscă o suspendare drastică, jurnalistul BBC a venit cu lămuriri în privința deciziei UEFA, care s-a mișcat foarte rapid, având în vedere că returul se joacă la o săptămână distanță.

„UEFA a fost obligată să ia măsuri după scenele rușinoase de pe Estadio da Luz de săptămâna trecută. Și a demonstrat că este pregătită să acționeze rapid.

Organismul de conducere al fotbalului european a avut nevoie de doar 16 ore pentru a deschide un dosar disciplinar împotriva lui Prestianni.

Trei zile lucrătoare mai târziu, acesta a fost suspendat, în așteptarea rezultatului unei anchete complete.

Inspectorul de etică și disciplină al UEFA spune că există un caz prima facie (n.r. la prima vedere) împotriva internaționalului argentinian.

Aceasta înseamnă că, la evaluarea inițială, dovezile prezentate sunt adecvate pentru a susține acuzația de utilizare a unui limbaj discriminatoriu.

Ar putea părea un pas ciudat să te grăbești înainte de o hotărâre definitivă. Dar UEFA are un precedent pentru aplicarea unei suspendări provizorii într-un astfel de caz. Aceasta arată că recunoaște când un comportament inacceptabil necesită acțiuni rapide.

În 2021, Ondrej Kudela de la Slavia Praga a fost acuzat că l-a insultat pe Glen Kamara de la Rangers în manșa secundă a unei partide din Europa League, pe Ibrox.

La fel ca Prestianni, internaționalul ceh își acoperise gura înainte de a se apropia de Kamara.

În același moment cu Prestianni, UEFA a emis o suspendare provizorie de un meci cu două zile înainte ca Slavia Praga să joace împotriva Arsenal, în runda următoare a competiției.

Opt zile mai târziu, Kudela a fost suspendat pentru 10 meciuri, după ce UEFA a considerat cazul drept unul dovedit de rasism.

UEFA a trebuit să acționeze mai repede de data aceasta, deoarece următorul meci era la doar o săptămână distanță. Dar a dat dovadă de consecvență în acțiune atunci când dovezile o cer”, a explicat jurnalistul.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Galerie foto (10 imagini)

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, Vinicius abia înscrisese când a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
+10 Foto
labels.photo-gallery

Ce s-a întâmplat în Benfica - Real Madrid 0-1

Partida de marți din Liga Campionilor a fost întreruptă în repriza secundă, după ce Prestianni a fost acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, moment în care arbitrul Letexier a oprit meciul pentru 10 minute.

„Centralul” a urmat protocolul și a întrerupt partida pentru a gestiona situația.

Ulterior, s-au făcut anunțuri de la stație, pentru că și din stadion au venit scandări rasiste către brazilian, iar fanii au aruncat cu obiecte în teren.

UEFA suspendare rasism vinicius junior gianluca prestianni dale johnson
