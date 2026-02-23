„Au apărut servitorii!” Adrian Porumboiu, reacție dură după comentariile unei faze controversate din această etapă: „Fii, mă, corect, nu duplicitar!” +9 foto
„Au apărut servitorii!” Adrian Porumboiu, reacție dură după comentariile unei faze controversate din această etapă: „Fii, mă, corect, nu duplicitar!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.02.2026, ora 16:39
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 16:39
  • La Oțelul - UTA 2-2, în final de meci, oaspeții au solicitat un penalty, la duelul dintre Paul Iacob și Alin Roman.

Controversele iscate de arbitraje continuă și în această etapă, după ce runda precedentă au fost două imense scandaluri la meciurile Petrolul - FC Argeș 2-1 și Hermannstadt - CFR 0-1.

De această dată, în chiar partida de deschidere a etapei 28, Oțelul - UTA 2-2, aproape de finalul jocului s-a produs o fază în care oaspeții au solicitat penalty la intervenția pe care Paul Iacob a avut-o asupra lui Alin Roman.

Majoritatea specialiștilor și a oamenilor de fotbal care s-au exprimat au susținut că s-ar fi impus lovitură de pedeapsă. Central a fost Viorel Flueran, în vreme ce arbitru VAR a fost Horia Mladinovici.

Au existat însă și păreri că nu în toate reluările se vede în mod clar că ar fi fault. Unul dintre cei care a avut o opinie nuanțată a fost Cristi Balaj, într-o intervenție pentru Fanatik.

Oțelul - UTA Arad, penalty cerut de arădeni la duelul Iacob - Roman. FOTO Captură DigiSport.jpg
Oțelul - UTA Arad, penalty cerut de arădeni la duelul Iacob - Roman. FOTO Captură DigiSport.jpg

Ce a susținut Cristi Balaj

„Intră în categoria fazelor în care dacă privești la reluare dintr-un unghi iei e o decizie, dacă privești din alt unghi iei altă decizie. Depinde pe ce unghi s-au concentrat.

Avem un atacant, Roman, care lovește mingea fără să fie inițial incomodat. Deci el până a lovit mingea, nu l-a atins nimeni.

A lovit mingea, a încercat probabil să înscrie sau să trimită în fața porții, dar mingea s-a dus paralel cu poarta, plecase de acolo, după care primul contact care apare și care provoacă un dezechilibru, o cădere, este la nivelul ghetelor”.

„Atacantul, în momentul în care pășește, îl calcă pe apărătorul care a făcut o alunecare întârziată, și îl calcă pe gleznă. Aceasta este prima greșeală.

Este motivul pentru care arbitrii nu au acordat lovitură de pedeapsă sau considera că nu este o incorectitudine, întrucât a apărut acest prim contact și anume atacantul Roman îl calcă prin vârful ghetei pe apărătorul Iacob și se consideră un contact întâmplător. Camera din spate clarifică acest lucru și nu se acordă lovitură de pedeapsă”.

„Ceea ce apare ulterior, nu vorbim despre un contact care să necesite și măsuri disciplinare ca să spui că l-a lovit cu intensitate și că dintr-o situație trebuie să sancționezi ceea ce este mai grav, și anume un atac imprudent sau un fault grosolan”.

Un fost mare arbitru român, Adrian Porumboiu, a reacționat după ce a văzut opiniile celor care spun că nu s-ar fi impus penalty.

A avut un discurs extrem de dur: „Au apărut cei care la viața lor și în cariera lor au fost mai mult servitori, ca să ne explice că dacă ne uităm din nu știu ce unghi se vede nu știu ce și dacă schimbăm unghiul, de fapt, se vede altceva. Duplicitari, fix cum au fost și cât au fost în activitate.

Este o fază indiscutabilă, chiar în afara oricărui dubiu, e 11 metri clar, dar așa e când au început să aibă păreri tot felul de servitori. E penalty și ziua și noapte și din toate unghiurile posibile.

Fii, mă, corect când analizezi și spune ce vezi, nu o mai scălda că unghiul, că nu se vede. Servitori au fost, servitori au rămas!”, a declarat Porumboiu, care nu i-a pronunțat numele lui Balaj, însă trimiterea către afirmațiile fostului președinte al CFR-ului e evidentă.

