Intervenție de la Casa Albă? Culisele deciziei care a scandalizat lumea: FIFA ar fi primit telefon direct de la Washington! Mesajul postat de Trump +6 foto
Prietenia dintre președintele FIFA, Gianni Infantino, și președintele SUA, Donald Trump, a devenit un subiect tot mai prezent în contextul Cupei Mondiale
Campionatul Mondial

Intervenție de la Casa Albă? Culisele deciziei care a scandalizat lumea: FIFA ar fi primit telefon direct de la Washington! Mesajul postat de Trump

alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 21:11
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 23:16
  • Ridicarea suspendării lui Folarin Balogun a provocat numeroase reacții dezaprobatoare în lumea fotbalului
  • Jurnalistul englez Ben Jacobs dezvăluie că administrația de la Casa Albă ar fi contactat direct FIFA pentru a-i solicita președintelui Gianni Infantino să reanalizeze cartonașul roșu primit de atacantul Statelor Unite.
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Solicitată să comenteze informația, FIFA a transmis că decizia privind cazul lui Balogun a aparținut comisiei disciplinare independente.

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Comunicat oficial al Federației Americane în cazul Balogun

Surse din cadrul forului mondial au precizat că o eventuală intervenție politică nu ar fi putut influența verdictul, deoarece articolul 27 din Codul Disciplinar al FIFA oferă competență exclusivă comisiei independente în astfel de cazuri, informează Jacobs.

După ce s-a confirmat că Balogun va putea evolua împotriva Belgiei, Federația Americană de Fotbal a reacționat printr-un comunicat:

„Acceptăm decizia Comisiei Disciplinare și ne bucurăm că Folarin Balogun este eligibil să joace în meciul de mâine.

Toată atenția noastră este îndreptată către partida din optimile de finală cu Belgia, de la Seattle, și așteptăm în continuare sprijinul extraordinar al suporterilor noștri.”

Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a comentat hotărârea FIFA printr-un mesaj public pe Truth Social:

„Le mulțumesc celor de la FIFA pentru că au făcut ceea ce era corect și au îndreptat o mare nedreptate!”.

Mesajul a fost repostat și pe contul oficial al Casei Albe, alături de „SUA - SUA - SUA” și un emoticon cu un vultur.

Intervenție de la Casa Albă? Culisele deciziei care a scandalizat lumea: FIFA ar fi primit telefon direct de la Washington! Mesajul postat de Trump Intervenție de la Casa Albă? Culisele deciziei care a scandalizat lumea: FIFA ar fi primit telefon direct de la Washington! Mesajul postat de Trump

Om de bază pentru SUA

Balogun e unul dintre cei mai importanți jucători ai Statelor Unite la această Cupă Mondială. Atacantul a fost titular în aproape toate meciurile și a înscris în fiecare partidă pe care a disputat-o, inclusiv o dublă în meciul de debut cu Paraguay.

Astfel, selecționata pregătită de Mauricio Pochettino se va putea baza pe unul dintre cei mai în formă atacanți ai săi în confruntarea cu Belgia, programată marți la ora României 03:00, în optimile de finală ale turneului.

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV
Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV

Galerie foto (6 imagini)

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
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Relații excelente Infantino - Trump

Prietenia dintre președintele FIFA, Gianni Infantino, și președintele SUA, Donald Trump, a devenit un subiect tot mai prezent în contextul Cupei Mondiale din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic.

Infantino a colaborat îndeaproape cu administrația americană în privința organizării turneului, lăudând în repetate rânduri sprijinul oferit de Casa Albă pentru securitatea și logistica competiției.

În același timp, apropierea dintre cei doi a stârnit critici din partea unor observatori și organizații, care consideră că FIFA riscă să își compromită neutralitatea politică prin asocierea prea strânsă cu liderul american.

Episoade care au alimentat percepția că relația dintre Infantino și Trump depășește cadrul instituțional:

  • În 2025, Infantino a participat la ceremonia de învestire a lui Trump și a fost prezent la mai multe evenimente organizate la Casa Albă
  • În timpul FIFA Club World Cup 2025, desfășurată în Statele Unite, Trump a fost invitat de onoare la finala competiției, unde a înmânat trofeul alături de Infantino și a rămas pe podium în timpul celebrării echipei câștigătoare, un gest neobișnuit, care a atras atenția
  • Infantino a vizitat în mai multe rânduri reședința lui Trump de la Mar-a-Lago, unde cei doi au discutat despre organizarea competițiilor FIFA și despre dezvoltarea fotbalului în Statele Unite
  • Președintele FIFA a precizat că și trofeul CM 2026 va fi înmânat de Trump

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