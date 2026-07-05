„Nu mai suntem prieteni” Mesajul lui Darius Olaru  după victoria zdrobitoare cu FCSB. Ce a spus Mihai Popescu despre fostul său coleg

Union Saint-Gilloise - FCSB 4-0. Darius Olaru (27 de ani) a oferit o primă reacție după amicalul disputat împotriva fostei sale echipe.

De cealaltă parte, Mihai Popescu (33 de ani) a vorbit despre cum a fost privit ca adversar fostul lor coleg de echipă.

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Vicecampioana Belgiei s-a impus categoric în primul meci de pregătire jucat de cei de la FCSB în cantonamentul din Olanda, iar Olaru s-a aflat pe teren încă din primul minut.

Darius Olaru: „Pe teren nu mai suntem prieteni”

Fostul căpitan la FCSB a fost încântat de revederea cu foștii colegi, însă scopul său principal a fost să demonstreze că își merită locul în actuala sa echipă.

„A fost o întâlnire specială, m-am întâlnit cu foștii colegi, cei cu care am stat atât de mult timp. A fost o revedere frumoasă.

Pe teren nu mai suntem prieteni. Încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că astăzi am făcut o echipă bună și am reușit să câștigăm.

Pentru mine este prima experiență în afara țării. Colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor. Mă bucur să fac parte în această echipă. La primul amical am jucat cu o echipă mai slab cotată decât noi (n.r. 7-0 cu Diegem, din Liga 3 a Belgiei).

Încercăm să ne ridicăm nivelul de la meci la meci pentru că vom avea un meci foarte greu. Vom juca în turul 3 preliminar din Champions League, vom avea și Supercupa, deci trebuie să fim pregătiți.

Ritmul este cu siguranță mai ridicat aici, simt asta, dar încet, încet mă acomodez și mă ridic la ritmul și intensitatea de aici”, a spus Darius Olaru, potrivit sport.ro.

Mihai Popescu: „Eu am mai jucat contra lui, dar cei care au fost doar colegi cu el l-au simţit diferit”

Fundașul roș-albaștrilor a explicat că el este obișnuit să se dueleze cu Olaru, însă pentru ceilalți colegi a fost o experiență diferită.

„Avem multe de pus la punct, suntem în pregătire, era normal să fie greu pentru că am încârcat destul de mult săptămâna asta. Dar luăm ce e mai bun din acest meci.

Scorul este destul de mare, dar ne interesează mai puţin acest lucru. Încercăm să punem la punct lucrurile pe care le avem de pus la punct şi asta e cel mai important.

Eu am mai jucat contra lui (n.r. Olaru), băieţii care au fost doar colegi cu el l-au simţit diferit. Mă bucur pentru el că a facut acest pas, e o echipă bună şi îi urez multă baftă”, a spus Mihai Popescu, conform primasport.ro.

Pot să zic că mi-am adus aminte de antrenament, a fost tot timpul concurenţă la noi la antrenamente şi mă bucur că am avut plăcerea să mă întâlnesc cu el pe teren şi să avem un duel. Mihai Popescu, despre Darius Olaru

Golul doi al formației belgiene a fost marcat de Raul Florucz, jucătorul austriac cu origini românești, care a refuzat naționala României.

Primul „11” folosit de Marius Baciu:

Târnovanu - Labonne, Dawa, M. Popescu, Pădurariu - Duarte, Fl. Tănase - Cisotti, Oct. Popescu, Politic - Bîrligea

Roș-albaștrii mai au programat un amical pe 8 iulie, împotriva celor de la Al Jazira, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu.

FCSB se pregătește pentru dubla cu FK Auda, din turul doi preliminar al Conference League. Prima manșă este programată la București, pe 23 iulie, iar returul se va juca pe 30 iulie.

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