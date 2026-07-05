Rapid a dat-o la pace cu Rapid😅 Elevii lui Daniel Pancu au remizat cu echipa care a încheiat pe locul 5 în Austria în sezonul trecut

Rapid a obținut un rezultat de egalitate în cel de-al doilea amical din Austria, scor 0-0 cu Rapid Viena.

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În primul amical al stagiului de pregătire, echipa lui Daniel Pancu a învins-o pe Dinamo Kiev, scor 3-1, viitoarea adversară a lui U Cluj din primul tur preliminar din Europa League.

Rapid a remizat cu Rapid Viena, scor 0-0

Deși a avut un joc foarte bun în urmă cu trei zile împotriva ucrainenilor de la Dinamo Kiev, Rapid nu a reușit să se impună și în fața lui Rapid Viena.

Elevii lui Daniel Pancu nu au găsit drumul spre poarta echipei care a terminat pe locul 5 în sezonul trecut din Austria.

După o primă repriză care s-a încheiat cu o remiză albă, giuleștenii au sperat că vor putea da lovitura în a doua parte a meciului de pe Forstenlechner Arena. Cu toate acestea, cele două formații s-au anihilat reciproc, iar rezultatul final a fost 0-0.

Rapid a fost susținută și de mulți fani care s-au aflat în tribune. Aceștia au cântat și și-au susținut favoriții pe toată durata partidei.

Primul „11” folosit de Rapid:

Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Bubanja, Grameni, El Sawy - Moruțan, Karama, Jambor

Echipa lui Daniel Pancu se pregătește pentru startul noului sezon din Liga 1. În prima etapă, giuleștenii vor juca cu nou-promovata Sepsi luni, 20 iulie, de la ora 21:30.

Programul amicalelor celor de la Rapid:

8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia).

9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia).

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