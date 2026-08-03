Cursa care nu a mai avut loc Cum au încercat Donald Trump și Flavio Briatore să cucerească America de Nord
Trump „văzuse” New Jersey ca destinație ideală pentru F1, dar planul a fost abandonat / IMAGO
Formula 1

Cursa care nu a mai avut loc Cum au încercat Donald Trump și Flavio Briatore să cucerească America de Nord

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 16:33
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 16:33
  • Planul uitat al celor doi magnați pentru un Grand Prix la New Jersey
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Într-o eră în care SUA a ajuns să organizeze 3 mari premii de F1, competiție sportivă care umple până la refuz tribunele de la Miami, Austin sau Las Vegas, devenind un adevărat fenomen în Statele Unite, este greu de crezut că nu demult America era un teritoriu impenetrabil pentru monoposturile din Marele Circ.

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În spatele acestui boom american se ascund ani de încercări ratate, dar și o colaborare uitată între doi dintre cei mai controversați oameni de afaceri ai lumii: Flavio Briatore și Donald Trump.

Un episod neștiut până acum

Italianul Flavio Briatore a scos la iveală un episod fascinant din culisele F1 de la începutul anilor 2010.

Ultima etapă desfășurată pe teritoriul american s-a disputat pe legendarul circuit Indianapolis, în 2007. Apoi, Formula 1 a început să caute cu disperare o nouă poartă de intrare pe piața nord-americană.

În acest peisaj, Briatore l-a cooptat pe Donald Trump, omul de afaceri american cunoscut pentru proiectele sale imobiliare și pentru instinctul de a transforma orice investiție într-un spectacol mediatic.

Proiect spectaculos, mort înainte să se nască

Mai întâi, a fost vizată însăşi inima New York-ului. Dar experiența imobiliară a lui Trump a schimbat rapid direcția, considerând că metropola e prea complicată pentru un asemenea circuit.

Așa că s-a trecut la planul B. Cursa urma să se desfășoare pe străzile din New Jersey. Organizatorii promiteau imagini spectaculoase, cu zgârie-norii din Manhattan drept decor, iar cursa a fost inclusă provizoriu în calendarul Formulei 1 pentru sezonul 2013.

În America nu era văzut ca un bun produs de marketing

Briatore a dezvăluit pentru PlanetF1 și ce avea să dărâme tot planul. Problemele financiare, întârzierile în lucrările de infrastructură și neînțelegerile dintre promotori și Bernie Ecclestone, boss-ul din F1, au făcut ca proiectul să fie amânat succesiv, până când a fost abandonat definitiv.

Și mai exista un motiv pentru eșec: Formula 1 nu reușea să se impună ca un produs atractiv pentru publicul american. În timp ce fanii locali adorau NASCAR și IndyCar, Marele Circ era privit ca un corp străin.

F1 era văzut ca un business închis, conservator și refractar la transformările media moderne.

Totul s-a răsturnat în 2017

Totul s-a schimbat odată cu preluarea controlului de către gigantul american de media Liberty Media, în 2017. Atunci, trustul patronat de miliardarul american John Malone a cumpărat pachetul majoritar al Formulei 1 pentru 4,4 miliarde de dolari, preluând și datoriile aferente. Valoarea totală a tranzacției a fost evaluată la 8 miliarde de dolari!

Prin deschiderea totală spre marketing, spectacol și rețele sociale, America a trecut de la indiferență la frenezie totală. Situația s-a schimbat radical: calendarul include astăzi trei Mari Premii în SUA - Austin, Miami și Las Vegas -, iar interesul publicului american este mai mare ca niciodată.

„Ar fi fost unul dintre cele mai frumoase Mari Premii din lume”, spune acum Briatore. Privind retrospectiv, italianul este convins că proiectul ar fi avut un succes uriaș dacă ar fi fost dus la capăt.

Marile Premii din acest sezon de Formula 1

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