Tensiuni la Ferrari Președintele Scuderiei a pus tunurile pe Leclerc și pe Hamilton: „Să vorbească mai puțin!”

John Elkann (49 de ani), președintele Scuderia Ferrari, i-a criticat dur pe piloții Lewis Hamilton (40 de ani) și Charles Leclerc (28 de ani).

Cei doi nu au câștigat nicio cursă în 2025. Monegascul a obținut, totuși, 7 podiumuri.

Criza de rezultate pe care o traversează Scuderia Ferrari generează tot mai multă tensiune în cadrul echipei.

Hamilton și Leclerc, criticați din interior: „Ar trebui să vorbească mai puțin”

Președintele echipei, John Elkann, i-a criticat dur pe piloții Ferrari, care nu s-au apropiat de performanțele dorite.

Atât Hamilton, cât și Leclerc au nu au reușit să termine cursa din Brazilia, încheind cu stângul un weekend dezamăgitor pentru Scuderia, care a obținut doar șase puncte în cursa de sprint.

A fost pentru a treia oară în acest sezon când ambele mașini Ferrari nu au obținut vreun punct, după ce au fost descalificate în China și nu au reușit să termine Marele Premiu al Olandei din august.

După ce a abandonat cursa de la Sao Paulo din cauza unor defecțiuni tehnice în turul 37, Lewis Hamilton nu și-a ascuns dezamăgirea:

„Este un coșmar și îl trăiesc de ceva vreme. Oscilația dintre visul de a pilota pentru această echipă uimitoare și apoi coșmarul rezultatelor pe care le-am avut”, a spus Lewis Hamilton, conform theguardian.com.

Președintele Scuderiei Ferrari i-a răspuns dur, îndemnându-i pe ambii piloți să se concentreze mai mult la performanțele de pe circuit.

„Ar trebui să vorbească mai puțin și să se concentreze pe condus. Ferrari are nevoie de piloți care să se concentreze mai puțin pe ei înșiși și mai mult pe echipă”, a declarat John Elkann, la o ședință a Comitetului Olimpic Italian organizată înainte de Jocurile Olimpice de iarnă de anul viitor, de la Milano-Cortina, potrivit marca.com.

Lewis Hamilton este pe locul 6 în clasamentul piloților, fără nicio clasare obținută pe podium în 2025. Leclerc ocupă locul 5.

John Elkann: „Nu au fost la înălțime”

Hamilton a abandonat Marele Premiu al Braziliei din cauza unor avarii la podea. Nici Charles Leclerc nu a terminat cursa, fiind implicat într-un accident cu Oscar Piastri.

Președintele Ferrari a luat apărarea inginerilor și mecanicilor echipei.

„Pe de o parte, avem mecanicii care și-au făcut treaba, inclusiv opririle la boxe. Inginerii au făcut la fel, mașina îmbunătățindu-se în mod clar. Restul nu au fost la înălțime”, a continuat Ioan Elkann, conform sursei menționate.

