Bîrligea râde în hohote VIDEO. Mihăilă l-a trollat pe atacantul FCSB după eliminarea stupidă din Liga 1 » FRF a șters imaginile

George Neagu
Publicat: 11.11.2025, ora 22:12
Actualizat: 12.11.2025, ora 14:48
  • Valentin Mihăilă (25 de ani), jucătorul celor de la Caykur Rizespor, a râs pe seama lui Daniel Bîrligea (25 de ani) după eliminarea sa din meciul cu Hermannstadt.

În partida de duminică dintre Hermannstadt și FCSB, scor 3-3, atacantul campioanei a primit două cartonașe galbene în decurs de doar două minute pentru proteste și a fost eliminat.

VIDEO. Mihăilă l-a trollat pe atacantul FCSB după eliminarea stupidă din Liga 1

La reunirea echipei naționale de la Mogoșoaia înainte de duelurile decisive cu Bosnia și San Marino, Valentin Mihăilă l-a ironizat pe Daniel Bîrligea.

În momentul în care s-au întâlnit, Mihăilă a copiat gestul făcut de atacantul FCSB cu UTA, când l-a imitat pe „centralul” Radu Petrescu, care îi arătase cartonașul galben.

Inițial, în videoclipul postat pe TikTok de echipa națională a României a apărut și gluma lui Mihăilă: „O, Daniel! Uite-l pe Daniel! Zici că era Statuia Libertății!”, potrivit gsp.ro.

Videoclipul de pe TikTok fusese postat alături de mesajul „Cu așa prieteni, nu ai nevoie de dușmani”, dar a fost șters câteva minute mai târziu.

Ulterior, echipa națională a încărcat din nou videoclipul, însă numai cu gestul inițial al lui Mihăilă, fără ipostazele în care apare și Bîrligea râzând, plus o descriere mai „blândă”: „Râdem, glumim, dar așa arată o prietenie adevărată”.

La o oră distanță, și a doua variantă a clipului a fost eliminată de pe contul de TikTok al naționalei.

În luna noiembrie, România va disputa ultimele două meciuri din grupa H din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

  • Bosnia - România, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45
  • România - San Marino, pe 18 noiembrie, de la ora 21:45
  • Ambele partide vor fi transmise în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV

FOTO. Eliminarea lui Daniel Bîrligea în Hermannstadt - FCSB, 3-3

Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (1).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (2).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (3).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (4).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (5).jpg
Atacantul „roș-albaștrilor” a fost avertizat pentru prima dată în minutul 79, după ce a intrat într-un dialog cu arbitrul de tușă.

Bîrligea fusese faultat pe o acțiune de atac a FCSB-ului și, fiind nemulțumit, i-a reproșat arbitrului de linie decizia.

Ulterior, după ce a primit primul cartonaș galben, atacantul a continuat să protesteze, extrem de nervos.

Eliminarea a venit două minute mai târziu, după ce arbitrul de centru a acordat un fault în atac, când Bîrligea l-a atins pe unul dintre apărătorii sibieni.

Nemulțumit de decizie, Bîrligea a strigat către arbitru: „Ce fault e ăsta?”, urmat de câteva vulgarități, fapt pentru care Radu Petrescu a scos pentru a doua oară cartonașul galben și l-a eliminat pe atacantul campioanei.

Lotul final pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

romania NATIONALA bosnia valentin mihaila hermannstadt eliminare daniel bîrligea
