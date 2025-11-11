Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele clubului Rapid, a dezvăluit că atacantul Borislav Burmaz (24 de ani) ar putea rata întreg sezonul.

Jucătorul sârb s-a accidentat grav în timpul unui meci amical disputat de Rapid, în această vară, împotriva formației Vardar Skopje, scor 0-1.

Burmaz a suferit o leziune de ligament încrucișat anterior și a fost operat cu succes. Totuși, potrivit lui Victor Angelescu recuperarea nu decurge conform planului, iar atacantul ar putea să lipsească tot sezonul 2025-2026.

Victor Angelescu: „La Burmaz e foarte grav”

„La Burmaz e foarte grav! Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta” , a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

Venit în ianuarie 2024 de la Vozvodac pentru 400.000 de euro, Burmaz nu a reușit să se impună.

11 goluri a marcat Burmaz în cele 56 de meciuri jucate la Rapid. Atacantul este cotat la un milion de euro, conform transfermakt.com

În sezonul 2024-2025, sârbul a bifat 37 de apariții și a înscris doar patru goluri.

Victor Angelescu, despre situațiile lui Andrei Borza și Cristian Ignat

Președintele de la Rapid a dezvăluit și despre stare de sănătate a lui Andrei Borza și Cristi Ignat, ambii accidentați.

„Borza a început alergările ușoare, sperăm să prindă minute în ultimele meciuri din decembrie, dar nu pot să vă spun 100%.

Borza este cel mai bun fundaș stânga din campionat, fusese convocat și la națională, îl așteptăm să revină.

Ignat nu va putea să revină decât după pauza de iarnă, după cantonament . Mendes e accidentat de când a venit, a avut ghinion, asta este”, a adăugat Angelescu pentru sursa citată.

Rapid cere 5 milioane de euro pentru Andrei Borza

Andrei Borza (19 ani) a fost în vizorul mai multor echipe în această vară, dar în cele din urmă fundașul lateral a rămas în Giulești.

Victor Angelescu a dezvăluit că există în continuare echipe interesate de un viitor transfer al fotbalistului și a spus că Rapid îi va da drumul lui Borza, doar în schimbul sumei de 5.000.000 de euro.

„Există în continuare șanse pentru transfer. Accidentarea nu a fost una gravă, adică nu avut ceva la ligamente sau așa, doar că a lipsit. Cei care îl au pe Borza pe lista de transferuri știu ce fel de jucător e. Sunt în continuare cluburi interesate de el.

Sunt convins că va reveni la fel de puternic. Este tânăr, se pregătește bine. Noi nu vrem să dăm niciun jucător sezonul ăsta. Dacă nu se va transfera la iarnă, poate să plece la vară după ce câștigă ceva cu Rapid.

Noi în momentul de față avem o sumă clară pentru el și este destul de mare. Nu este peste 5 milioane de euro, dar în jurul acesteia, una corectă pentru cel mai bun fundaș stânga din țară”, a concluzionat Angelescu.

2.500.000 de euro este cota lui Andrei Borza, potrivit transfermarkt.ro

Borza a ajuns în Giulești în vara anului 2023, când Rapid le plătea celor de la Farul Constanța suma de 800.000 de euro. Mai are contract cu giuleștenii până în anul 2027.

77 de meciuri a jucat Borza pentru Rapid. A reușit un gol și o pasă decisivă

