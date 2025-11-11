Tyson vrea revanșa Iron Mike e gata să se bată din nou cu Jake Paul: „Asta a fost problema la primul meci” +9 foto
Jake Paul și Mike Tyson/ Foto: IMAGO
Box

Tyson vrea revanșa Iron Mike e gata să se bată din nou cu Jake Paul: „Asta a fost problema la primul meci”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.11.2025, ora 21:39
alt-text Actualizat: 11.11.2025, ora 21:39
  • La aproape un an de la confruntarea cu Jake Paul (28 de ani), legendarul boxer Mike Tyson (59 de ani) a revenit cu declarații despre meciul din noiembrie 2024.
  • Iron Mike spune că a identificat greșelile comise înaintea duelului și nu exclude posibilitatea unei revanșe cu celebrul YouTuber devenit boxer.

Tyson s-a retras din boxul profesionist în 2005, însă a revenit în ring, pe 16 noiembrie 2024, atunci când l-a înfruntat pe Jake Paul, într-un meci demonstrativ, care a avut loc la AT&T Stadium din Dallas, Texas.

Duelul a fost live pe Netflix și a atras anul trecut 108 milioane de spectatori. Arbitrii i-au acordat victoria în unanimitate lui Jake Paul, la capătul celor opt runde a câte 2 minute (79-73, 79-73, 80-72).

Mike Tyson vrea revanșa cu Jake Paul: „Vreau să încerc din nou”

La aproape un an, fostul campion mondial a vorbit despre lupta pierdută și a dezvăluit că a greșit când a decis să facă foarte multe antrenamente solicitante.

„Am învățat multe din ultima mea luptă. Am depus mult efort în sală. M-am supraantrenat. Am fost prea intens, prea extrem.

Trebuie să mă relaxez mai mult. Asta am crezut mereu. Trebuie să mă relaxez mai mult”, a declarat Tyson, citat de marca.com.

Jake Paul l-a învins pe Mike Tyson FOTO Imago
Jake Paul l-a învins pe Mike Tyson FOTO Imago

Galerie foto (9 imagini)

Jake Paul l-a învins pe Mike Tyson FOTO Imago Jake Paul l-a învins pe Mike Tyson FOTO Imago Jake Paul l-a învins pe Mike Tyson FOTO Imago Jake Paul l-a învins pe Mike Tyson FOTO Imago Jake Paul l-a învins pe Mike Tyson FOTO Imago
+9 Foto
labels.photo-gallery

În primăvara anului 2026, Tyson se va întoarce din nou în ring pentru un nou meci demonstrativ. De această dată, Iron Mike îl va înfrunta pe Floyd Mayweather Jr. (48 de ani).

Cu toate acestea, fostul campion mondial ia în calcul o revanșă în fața lui Jake Paul.

„Cred că m-am antrenat prea mult și mi-am lăsat majoritatea potențialului în sală. Sper că după această luptă cu Floyd, să mă duelez din nou cu el. Aș fi interesat. S-a descurcat bine, dar vreau să încerc din nou”, a adăugat fostul campion mondial.

50 de victorii
(44 prin KO) și 7 înfrângeri (5 prin KO, 1 prin descalificare) Două partide au rămas invalidate

Mike Tyson box Jake Paul
