Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene +59 foto
Suporteri FCSB (foto: IMAGO)
Superliga

Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 16.12.2025, ora 14:22
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 14:27
  • FCSB - Rapid se va disputa duminică seara, de la ora 20:00, în ultima etapă programată în Liga 1 pe 2025
  • În meciul tur, disputat în august, cu Rapid gazdă, tot pe Arena Națională, au fost prezenți aproape 27.000 de spectatori

Suporterii FCSB sunt mai interesați cum să aștepte Crăciunul și Sărbătorile de iarnă decât de ultimul meci pe care echipa lor favorită îl dispută în 2025. Care e chiar un derby bucureștean. Adversară: Rapid, într-un joc programat duminică pe Arena Națională.

Deși echipa a realizat o victorie istorică împotriva lui Feyenoord, scor 4-3 de la 1-3, joia trecută, după care a câștigat și meciul de campionat de luni, de la Clinceni, 2-0 cu Unirea Slobozia, fanii nu par să fie atrași de meciul cu Rapid. Până la această oră, FCSB are vândute cel mult 10.000 de bilete pentru partida cu rivala din Giulești.

De regulă, primele zile în care tichetele se pun în vânzare oferă un reper privind interesul, iar acesta e acum destul de scăzut. Campioana nu se așteaptă, în aceste condiții, la o asistență care să sară de 20.000 de spectatori, ceea ce ar însemna un record negativ.

În ultimul an calendaristic, din cele 5 meciuri disputate între cele două cluburi, 4 au avut loc pe Arena Națională și de fiecare dată s-a trecut de 25.000 de spectatori.

Duelurile FCSB vs Rapid pe Arena Națională în ultimul an

  • Octombrie 2024: FCSB - Rapid 0-0, 40.287 spectatori
  • Martie 2025: Rapid - FCSB 0-0, 30.838
  • Martie 2025: FCSB - Rapid 3-3, 26.385
  • August 2025: Rapid - FCSB 2-2, 26.871

Imagini de la Rapid - FCSB 2-2

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (9).jpg
Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (9).jpg

Galerie foto (59 imagini)

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (1).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (3).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (4).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg
+59 Foto
labels.photo-gallery

Dacă derby-ul de duminică nu va trece de 20.000 de spectatori, atunci nu va intra nici măcar în top 5 partide din acest sezon, din punct de vedere al prezenței pe stadion.

Ierarhia aceasta are ca lider confruntarea dintre Dinamo și Rapid, scor 0-2, când au fost în tribune 34.700 de fani, urmată de cea dintre FCSB și Dinamo, scor 0-0, cu 28.510 spectatori. 

Între cele 10.000 de bilete vândute până acum de FCSB nu se regăsesc și cele destinate galeriei oaspete. Va fi activ protocolul dintre cele două cluburi, iar galeria giuleștenilor va avea la dispoziție o întreagă peluză, așa cum și FCSB a avut la meciul din tur, disputat la jumătatea lunii august.

FCSB și Rapid nu sunt pe primele două locuri la media spectatorilor

Derby-ul de duminică aduce față în față dou formații care nu ocupă nici unul dintre primele două locuri în topul mediei spectatorilor la jocurile de pe teren propriu. Rapid e pe 3, FCSB e pe 4, ele fiind devansate de Universitatea Craiova și Dinamo.

Clubul oltean e singurul care a lăsat acces liber la un joc important din acest sezon, cel cu CFR, de acum două etape, când au venit în Bănie peste 23.000 de spectatori.

Topul echipelor din punct de vedere al spectatorilor

  1. U Craiova 15.000
  2. Dinamo 12.500
  3. Rapid 11.600
  4. FCSB 9.600
  5. U Cluj 7.600
  6. UTA 6.200

FOTO de la U Craiova - CFR Cluj, meci la care suporterii au avut intrare liberă

U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan
U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan

Galerie foto (24 imagini)

U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan
+24 Foto
labels.photo-gallery

derby suporteri liga 1 bilete rapid fcsb
