A murit Franco Baresi Legendarul căpitan de la AC Milan avea 66 de ani +8 foto
Franco Baresi
Campionate

A murit Franco Baresi Legendarul căpitan de la AC Milan avea 66 de ani

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 09:29
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 09:39
  • Legendarul Franco Baresi a murit la vârsta de 66 de ani.
  • Decesul a fost anunțat de AC Milan printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
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În urmă cu două zile, în mediul online au apărut informații false privind starea de sănătate a legendarului Franco Baresi. Mai multe postări susțineau, în mod eronat, că fostul căpitan al rossonerilor ar fi decedat, însă la acel moment AC Milan a dezmințit ferm zvonurile.

Din păcate, starea fostului mare fundaş s-a agravat, iar în această dimineaţă clubul de pe San Siro a anunţat că Baresi s-a stins din viață.

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Franco Baresi a murit. Legendarul căpitan de la AC Milan avea 66 de ani

„Întreaga istorie a lui AC Milan este în lacrimi după dispariția lui Franco Baresi. Exemplul, caracterul și integritatea sa vor rămâne pentru totdeauna înscrise în ADN-ul clubului, la fel cum tricoul său emblematic cu numărul 6 va face mereu parte din identitatea acestuia.

Condoleanțele pe care AC Milan le transmite întregii familii a lui Franco Baresi, într-un moment atât de dificil, sunt împărtășite de fiecare suporter rossonero, care simte această pierdere ca pe una personală”, a anunțat AC Milan pe pagina de Facebook.

Baresi ocupa funcția de de vicepreședinte onorific al lui AC Milan.

Fostul fundaș central și căpitan al echipei a evoluat întreaga carieră la clubul lombard, între 1977 și 1997, cucerind 19 trofee în cele 719 meciuri disputate.

La sfârșitul carierei sale, AC Milan i-a retras tricoul cu numărul șase, Baresi devenind astfel primul jucător din istoria clubului care a primit această onoare.

Galerie foto (8 imagini)

Franco Baresi a murit FOTO Imago Franco Baresi a murit FOTO Imago Franco Baresi a murit FOTO Imago Franco Baresi a murit FOTO Imago Franco Baresi a murit FOTO Imago
+8 Foto
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33 de goluri
a marcat Baresi pentru AC Milan

Cu naționala Italiei, Baresi a cucerit Cupa Mondială în 1982, a obținut locul al treilea la ediția din 1990, iar în 1994 a devenit vicecampion mondial.

81
de selecții a bifat Baresi pentru naționala Italiei: a marcat un singur gol

Trofeele câștigate de Franco Baresi de-a lungul carierei sale:

  • 6 x titluri de campion al Italiei
  • 4 x Supercupa Italiei
  • 3 x Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor
  • 2 x Supercupa Europei
  • 2 x Cupa Intercontinentală
  • 1 x Cupa Mondială

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