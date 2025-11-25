Franco Colapinto (22 de ani), pilotul echipei de Formula 1 Alpine, a criticat spectacolul pirotehnic de la Marele Premiu de la Las Vegas.

Finalul cursei a stârnit numeroase controverse, după descalificarea piloților McLaren.

Franco Colapinto a încheiat cursa pe locul 15, aceeași poziție pe care a și început-o.

Franco Colapinto, atac la organizatorii cursei de la Las Vegas: „Ce idioți!”

Într-un interviu acordat pentru ESPN după o altă cursă fără puncte, argentinianul și-a acoperit urechile din cauza focului de artificii, spunând: „Nu aud nimic”, înainte de a adăuga: „Sunt câini... animale. E ora 22:00”.

„Au impresia că e Crăciunul? Ce idioți! Știți cât costă asta? Ce dracului? Câți bani cheltuiesc pe prostiile astea…”, a spus argentinianul, în timp ce se uita spre cer, potrivit as.com.

Lando Norris și Oscar Piastri au fost eliminați de la MP Las Vegas

Verstappen a fost cel care s-a impus duminică dimineață în Grand Prix-ul din SUA, în timp ce Lando Norris s-a clasat pe locul 2, iar George Russell a completat podiumul.

Deși Lando Norris avea un avans considerabil în clasament, iar după cursa următoare ar fi putut să devină campion cu ușurință, pilotul britanic are acum probleme mari.

Atât el, cât și colegul său de la McLaren, Oscar Piastri, au fost descalificați , după ce responsabilul care se ocupă de verificarea monoposturilor la finalul cursei a identificat câteva nereguli.

Este vorba de un anumit grad ridicat de uzură a blocurilor de protecție, similar cu situațiile lui Lewis Hamilton și Charles Leclerc de la Marele Premiu al SUA din 2023, informează foxnews.com.au.

Clasamentul piloților după Marele Premiu de la Las Vegas

Poziție / Pilot Echipă Punctaj 1. Lando Norris McLaren 390 2. Oscar Piastri McLaren 366 3. Max Verstappen Red Bull 366 4. George Russell Mercedes 294 5. Charles Leclerc Ferrari 225

