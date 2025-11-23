Decizie-șoc în Formula 1! Ambii piloți McLaren au fost descalificați după cursa din Las Vegas » Lupta pentru titlul mondial, relansată!
Monopost McLaren foto: IMAGO
Formula 1

Decizie-șoc în Formula 1! Ambii piloți McLaren au fost descalificați după cursa din Las Vegas » Lupta pentru titlul mondial, relansată!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 12:07
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 12:07
  • Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după Marele Premiu din Las Vegas.
  • Cu această decizie și cu victoria de duminică, Max Verstappen intră din nou în cursă pentru un nou titlu mondial.

Verstappen a fost cel care s-a impus duminică dimineață în Grand Prix-ul din SUA, în timp ce Lando Norris s-a clasat pe locul 2, iar George Russell a completat podiumul.

Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați în Las Vegas

Deși Lando Norris are un avans considerabil în clasament, iar după cursa următoare ar fi putut să devină campion cu ușurință, pilotul britanic are acum probleme mari.

Atât el, cât și colegul său de la McLaren, Oscar Piastri, au fost descalificați, după ce responsabilul care se ocupă de verificarea monoposturilor la finalul cursei a identificat câteva nereguli.

Este vorba de un anumit grad ridicat de uzură a blocurilor de protecție, similar cu situațiile lui Lewis Hamilton și Charles Leclerc de la Marele Premiu al SUA din 2023, informează foxnews.com.au.

Ce poate face o astfel de uzură? Teoretic, permite mașinii să ruleze mai jos decât este permis, comparativ cu solul, iar pilotul poate să obțină astfel un avantaj.

Astfel, piloții McLaren au fost descalificați, iar Norris va rămâne cu o diferență de doar 24 de puncte față de Verstappen și Piastri, care au ajuns la egalitate de puncte, cu două curse înainte de final.

Cum arată informarea delegatului tehnic trimisă comisarilor de cursă

„A fost verificată uzura derapajului mașinilor cu numerele 81 și 04.

Derapajul cel mai din spate a fost măsurat la ambele mașini conform documentelor de legalitate depuse de echipă, în conformitate cu TD039 M, punctul 1.2 b) i).

Grosimea măsurată a fost mai mică de 9 mm la ambele mașini, aceasta fiind grosimea minimă cerută de articolul 3.5.9 e) din regulament.

Trimit această problemă administratorilor spre analiză”, a notat acesta.

Clasamentul piloților după descalificare

  1. Lando Norris (McLaren) - 390p
  2. Oscar Piastri (McLaren) - 366p
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 366p
  4. George Russell (Mercedes) - 294p
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 225p

