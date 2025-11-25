„E imposibil!” Legenda fotbalului din Emirate, mesaj clar după ce Olăroiu a ratat CM 2026: „La ce mandat scurt a avut...” +12 foto
Ismail Matar FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

„E imposibil!" Legenda fotbalului din Emirate, mesaj clar după ce Olăroiu a ratat CM 2026: „La ce mandat scurt a avut..."

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 25.11.2025, ora 18:25
Actualizat: 25.11.2025, ora 18:25

Naționala pregătită de Cosmin Olăroiu a ratat dramatic calificarea la Mondial după ce a fost învinsă de Irak cu 2-1 în returul barajului (3-2 la general), după un gol reușit din penalty în minutul 90+17.

Legenda Emiratelor îi ia apărarea lui Olăroiu: „E absolvit de vină”

Matar este de părere că selecționata Emiratelor a avut mult ghinion la barajul cu Irak, fiind superioară din punct de vedere al jocului.

Mai mult, acesta consideră că Olăroiu nu ar trebui să fie tras la răspundere pentru ratarea obiectivului, ținând cont de perioada scurtă petrecută de acesta la echipă.

„Cosmin e absolvit de vină din cauza timpului scurt pe care l-a avut în mandatul său de selecționer. E imposibil să evaluezi munca sa, în aceste condiții dificile.

La ce mandat scurt a avut, era foarte greu să-și pună amprenta tactică pe jocul echipei, să creeze armonie printre jucători.

E nedrept, de exemplu, să-l compari cu Paulo Bento, care a avut foarte mult timp la dispoziție, ca selecționer al Emiratelor, și tot n-a reușit să livreze rezultatele așteptate de fani”, a declarat Ismail Matar, conform sport.ro.

136 de meciuri
a jucat Ismail Matar pentru naționala Emiratelor Arabe Unite. A marcat 36 de goluri

„Când te uiți la returul cu Irak, meci pe care am «reușit» să-l pierdem și, odată cu el și calificarea, realizezi că am jucat mult mai bine decât echipa adversă. Am controlat partida și ne-am creat multe ocazii.

În astfel de partide, trebuie să bagi mingea în poartă. Ceea ce noi n-am făcut decât o dată. Și am plătit prețul (n.r. - ratarea calificării la Mondial)”, a mai spus Matar.

Matar a identificat marea problemă a selecționatei conduse de Olăroiu: „Trebuie să rezolve asta”

Fostul fotbalist consideră că echipa lui Olăroiu are mari probleme atunci când trebuie să se apere la fazele fixe. El este de părere că tehnicianul român trebuie să rezolve cât mai repede această situație, ținând cont că naționala va evolua la Cupa Arabă, în luna decembrie.

„Faptul că tot luăm goluri după fazele fixe e, într-adevăr, o problemă majoră! Staff-ul tehnic trebuie să găsească o soluție pentru a rezolva această situație”, a conchis Ismail Matar.

FOTO. Imagini de la Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1

Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17
Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17

Galerie foto (12 imagini)

Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17 Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17 Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17 Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17 Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17
+12 Foto
labels.photo-gallery

