„La Steaua Roșie, cea mai tare atmosferă” Darius Olaru, despre suporterii sârbilor: „Am văzut când făceau coregrafii” + Ce spune Cernat

Darius Olaru și Florin Cernat au vorbit despre atmosfera care îi așteaptă la partida din Serbia, cu Steaua Roșie Belgrad.

FCSB își va continua joi aventura europeană, în etapa #5 din faza principală din Europa League.

Steaua Roșie - FCSB. Olaru: „Cred că acolo va fi cea mai tare atmosferă”

Căpitanul campioanei a vorbit despre fanatismul suporterilor sârbi:

„Din ce am văzut pe internet, cred că la Steaua Roșie (n.r. - va fi cea mai tare atmosferă). Mi-a plăcut foarte mult și probabil acolo o să fie. Ne-au apărut și acum 2-3 ani când faceau coregrafii”, a spus Olaru, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

În continuare, Olaru și-a exprimat din nou dorința ca echipa să-și recapete forma din sezonul precedent.

„Cred că ne-am strâns mai mult, pentru că în momentele dificile parcă toată lumea își dorește să repare greșelile din trecut și să revenim la forma la care am fost anul trecut”.

Florin Cernat: „Am văzut la Hajduk atmosfera din zona aia”

Noul director sportiv al campioanei a luat contact cu atmosfera „balcanică” pe vremea când a evoluat pentru croații de la Hajduk Split.

„Acolo chiar e atmosferă, dar așa e normal. Eu am și jucat în zona aia, la Hajduk, și de acolo am văzut atmosfera.

Într-adevăr, sârbii sunt foarte fanatici, stadionul e destul de mare, vor fi foarte, foarte mulți suporteri și e clar că vor susține echipa, cred că nu din minutul unu, probabil cu o oră înainte vor fi la stadion ca să-i susțină”, a spus Cernat.

