- Franco Mastantuono (18 ani) va evolua în sezonul 2026/27 la Fiorentina, echipă la care a fost împrumutat în această vară și internaționalul român Radu Drăgușin (24 de ani).
- Argentinianul ajunge în Serie A sub formă de împrumut de la Real Madrid.
Fiorentina devine astfel noua destinație a unuia dintre cei mai promițători jucători tineri ai „galacticilor”.
Mastantuono, împrumutat la Fiorentina
Fotbalistul a bifat 35 de apariții în toate competițiile pentru formația spaniolă și a marcat de trei ori.
Înainte de mutarea la Madrid, argentinianul a jucat la River Plate, pentru care a debutat la doar 16 ani.
Împrumutul este valabil pentru sezonul 2026-2027, iar acordul nu include o opțiune de cumpărare, ceea ce înseamnă că Mastantuono ar urma să revină la Madrid la finalul stagiunii.
La Florența, argentinianul va fi coleg cu Radu Drăgușin. Fundașul român a fost împrumutat de Tottenham la Fiorentina în luna iulie, iar acordul include o obligație de transfer definitiv dacă sunt îndeplinite anumite criterii de performanță.
Mastantuono este și cel mai tânăr jucător care a debutat pentru naționala de seniori a Argentinei, iar până în momentul transferului la Fiorentina bifase patru apariții pentru naționala sud-americană.