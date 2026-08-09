Franco Mastantuono (18 ani) va evolua în sezonul 2026/27 la Fiorentina, echipă la care a fost împrumutat în această vară și internaționalul român Radu Drăgușin (24 de ani).

Argentinianul ajunge în Serie A sub formă de împrumut de la Real Madrid.

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Fiorentina devine astfel noua destinație a unuia dintre cei mai promițători jucători tineri ai „galacticilor”.

Mastantuono, împrumutat la Fiorentina

Fotbalistul a bifat 35 de apariții în toate competițiile pentru formația spaniolă și a marcat de trei ori.

Înainte de mutarea la Madrid, argentinianul a jucat la River Plate, pentru care a debutat la doar 16 ani.

Împrumutul este valabil pentru sezonul 2026-2027, iar acordul nu include o opțiune de cumpărare, ceea ce înseamnă că Mastantuono ar urma să revină la Madrid la finalul stagiunii.

La Florența, argentinianul va fi coleg cu Radu Drăgușin. Fundașul român a fost împrumutat de Tottenham la Fiorentina în luna iulie, iar acordul include o obligație de transfer definitiv dacă sunt îndeplinite anumite criterii de performanță.

48 de meciuri a disputat Radu Drăgușin pentru Tottenham înainte de împrumutul la Fiorentina. Fundașul a mai evoluat pentru Juventus, Sampdoria și Genoa

Mastantuono este și cel mai tânăr jucător care a debutat pentru naționala de seniori a Argentinei, iar până în momentul transferului la Fiorentina bifase patru apariții pentru naționala sud-americană.

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