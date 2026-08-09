Lobonț laudă Dinamo Fostul portar, după victoria „câinilor” cu Voluntari: „Ce m-a impresionat nu a fost acest 4-0” +26 foto
Bogdan Lobonț. Sursa foto: Imago
Superliga

Lobonț laudă Dinamo Fostul portar, după victoria „câinilor” cu Voluntari: „Ce m-a impresionat nu a fost acest 4-0”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 14:29
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 14:29
  • Bogdan Lobonț (48 de ani), fost portar al lui Dinamo și al echipei naționale, a analizat victoria categorică obținută de formația bucureșteană în fața lui FC Voluntari, scor 4-0, în etapa #4 din Liga 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Lobonț a apreciat faptul că echipa nu s-a retras după 1-0 și a continuat să joace ofensiv.

„De ce m-ai împins în bariere?!” VIDEO. Scandal în Turul Franței feminin: „Au pierdut tot respectul meu”. S-a dus furioasă la adversară
Citește și
„De ce m-ai împins în bariere?!” VIDEO. Scandal în Turul Franței feminin: „Au pierdut tot respectul meu”. S-a dus furioasă la adversară
Citește mai mult
„De ce m-ai împins în bariere?!” VIDEO. Scandal în Turul Franței feminin: „Au pierdut tot respectul meu”. S-a dus furioasă la adversară

Bogdan Lobonț, după victoria lui Dinamo cu Voluntari: „Ce m-a impresionat nu a fost acest 4-0

„Ce m-a impresionat a fost nu acest 4-0, ci cum a gestionat și cum a controlat Dinamo jocul după 1-0.

A continuat să atace, știe foarte bine ce vrea să facă cu mingea și ce vrea să facă atunci când nu are mingea”, a spus Bogdan Lobonț, conform sport.ro.

Dinamo - Voluntari, meci (5).jpeg
Dinamo - Voluntari, meci (5).jpeg

Galerie foto (26 imagini)

Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+26 Foto
labels.photo-gallery

Fostul portar a vorbit și despre Adrian Mazilu, care a marcat în prelungirile partidei și a reușit primul său gol într-un meci oficial de club după aproximativ 2 ani și 11 luni.

„Mă bucur pentru Mazilu, care a intrat și a înscris în minutul 90+11, mă bucur pentru el că a reușit să marcheze. Fundamental e important că a înscris.

Repet, îmi place foarte mult pentru că are o personalitate aparte și aici mă leg de gestul tehnic pe care l-a arătat în etapa precedentă, la Galați, când o mare parte din public l-a tras puțin de urechi.

Într-o situație de acel gen a ales o «rabona» care s-a dovedit a fi ineficientă, dar mie îmi transmite o personalitate puternică”, a mai spus Lobonț.

Dinamo s-a impus cu 4-0, după golurile marcate de Danny Armstrong, Alexandru Musi, Oliver Hintsa și Adrian Mazilu.

VIDEO. Golul marcat de Musi în Dinamo - Voluntari 4-0

Citește și

Lista lui Șumudică Tehnicianul cere întăriri la CFR Cluj » Un fost campion cu Napoli, pe listă
Superliga
13:42
Lista lui Șumudică Tehnicianul cere întăriri la CFR Cluj » Un fost campion cu Napoli, pe listă
Citește mai mult
Lista lui Șumudică Tehnicianul cere întăriri la CFR Cluj » Un fost campion cu Napoli, pe listă
Moment incredibil la un meci VIDEO. Mingea a ieșit din stadion și a provocat un accident rutier. Imaginile s-au viralizat imediat
Campionate
11:31
Moment incredibil la un meci VIDEO. Mingea a ieșit din stadion și a provocat un accident rutier. Imaginile s-au viralizat imediat
Citește mai mult
Moment incredibil la un meci VIDEO. Mingea a ieșit din stadion și a provocat un accident rutier. Imaginile s-au viralizat imediat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
dinamo bucuresti Bogdan Lobont fc voluntari adrian mazilu
Știrile zilei din sport
„Nu există așa ceva!” Florin Tănase a vorbit din nou despre relația cu Marius Baciu: „Orice aș zice se interpretează”
Superliga
10.08
„Nu există așa ceva!” Florin Tănase a vorbit din nou despre relația cu Marius Baciu: „Orice aș zice se interpretează”
Citește mai mult
„Nu există așa ceva!” Florin Tănase a vorbit din nou despre relația cu Marius Baciu: „Orice aș zice se interpretează”
Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului
Liga Campionilor
10.08
Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului
Citește mai mult
Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului
Eroare 404 Ironia dinamoviștilor înainte de meciul cu Rapid: „Pagină negăsită” + Soundtrack cu tentă: „Cine dracu' ești?”
Superliga
10.08
Eroare 404 Ironia dinamoviștilor înainte de meciul cu Rapid: „Pagină negăsită” + Soundtrack cu tentă: „Cine dracu' ești?”
Citește mai mult
Eroare 404 Ironia dinamoviștilor înainte de meciul cu Rapid: „Pagină negăsită” + Soundtrack cu tentă: „Cine dracu' ești?”
 „Tu ești vinovatul!” Situația lui Târnovanu la FCSB: „E portar de națională, nu pot să-l dau pe atât”
Superliga
10.08
„Tu ești vinovatul!” Situația lui Târnovanu la FCSB: „E portar de națională, nu pot să-l dau pe atât”
Citește mai mult
 „Tu ești vinovatul!” Situația lui Târnovanu la FCSB: „E portar de națională, nu pot să-l dau pe atât”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:44
„Cum să zici așa ceva despre antrenor?” Tănase l-a enervat pe Becali! Căpitanul FCSB, jignit în direct: „Ai ceva la cap dacă faci glume cu tentă sexuală!”
„Cum să zici așa ceva despre antrenor?” Tănase l-a enervat pe Becali! Căpitanul FCSB, jignit în direct: „Ai ceva la cap dacă faci glume cu tentă sexuală!”
00:46
„Îți arde de șmecherii?” Panduru a făcut praf transferul realizat de FCSB: „Nu face nimic, nu poate să alerge, dar are fițe”
„Îți arde de șmecherii?” Panduru a făcut praf transferul realizat de FCSB: „Nu face nimic, nu poate să alerge, dar are fițe”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Top stiri
Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”
Stranieri
10.08
Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”
Citește mai mult
Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Superliga
10.08
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Citește mai mult
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci
Superliga
10.08
Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci
Citește mai mult
Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci
Vreme caniculară și săptămâna viitoare în București, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Prognoza ANM pentru perioada 9-14 august
B365
09.08
Vreme caniculară și săptămâna viitoare în București, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Prognoza ANM pentru perioada 9-14 august
Citește mai mult
Vreme caniculară și săptămâna viitoare în București, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Prognoza ANM pentru perioada 9-14 august

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 18 rapid 22 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share