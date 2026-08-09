Lobonț laudă Dinamo Fostul portar, după victoria „câinilor” cu Voluntari: „Ce m-a impresionat nu a fost acest 4-0”

Bogdan Lobonț (48 de ani), fost portar al lui Dinamo și al echipei naționale, a analizat victoria categorică obținută de formația bucureșteană în fața lui FC Voluntari, scor 4-0, în etapa #4 din Liga 1.

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Lobonț a apreciat faptul că echipa nu s-a retras după 1-0 și a continuat să joace ofensiv.

Bogdan Lobonț, după victoria lui Dinamo cu Voluntari: „Ce m-a impresionat nu a fost acest 4-0 ”

„Ce m-a impresionat a fost nu acest 4-0, ci cum a gestionat și cum a controlat Dinamo jocul după 1-0.

A continuat să atace, știe foarte bine ce vrea să facă cu mingea și ce vrea să facă atunci când nu are mingea”, a spus Bogdan Lobonț, conform sport.ro.

Fostul portar a vorbit și despre Adrian Mazilu, care a marcat în prelungirile partidei și a reușit primul său gol într-un meci oficial de club după aproximativ 2 ani și 11 luni.

„Mă bucur pentru Mazilu, care a intrat și a înscris în minutul 90+11, mă bucur pentru el că a reușit să marcheze. Fundamental e important că a înscris.

Repet, îmi place foarte mult pentru că are o personalitate aparte și aici mă leg de gestul tehnic pe care l-a arătat în etapa precedentă, la Galați, când o mare parte din public l-a tras puțin de urechi.

Într-o situație de acel gen a ales o «rabona» care s-a dovedit a fi ineficientă, dar mie îmi transmite o personalitate puternică”, a mai spus Lobonț.

Dinamo s-a impus cu 4-0, după golurile marcate de Danny Armstrong, Alexandru Musi, Oliver Hintsa și Adrian Mazilu.

VIDEO. Golul marcat de Musi în Dinamo - Voluntari 4-0

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