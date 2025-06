Franz Stolz (24 de ani) a vorbit despre decizia sa de a continua la Rapid și în sezonul 2025/2026.

Portarul austriac care aparține de Genoa, celălalt club patronat de Dan Șucu, a ajuns la Rapid în această iarnă, pentru a-l înlocui pe Benjamin Siegrist, plecat la echipa din Serie A.

Franz Stolz a explicat de ce s-a întors la Rapid: „Misiunea mea e să ducem clubul în Europa!”

În cele 5 meciuri jucate la Rapid, Stolz a încasat șase goluri și a reușit să mențină poarta intactă într-o singură partidă (1-0 cu Dinamo).

„Eu am crezut că e gata pentru mine, dar până la urmă chiar m-au convins să vin și sper să fie decizia potrivită.

Am vorbit, bineînțeles, cu noul antrenor și cu noul director sportiv, și președintele a discutat cu mine. Chiar și-au dorit să revin la Rapid. Acum sezonul poate să înceapă.

Am fost cu adevărat impresionat. Acesta este și un motiv important pentru care am vrut să mă întorc, pentru că simt că e ceva ce putem realiza în următorul an. Și vreau să fac parte din asta, din ceea ce vom construi”, a declarat Stolz.

Sarcina mea aici, misiunea mea, este ca Rapid să revină sau să fie din nou în fotbalul european. Am fost cu adevărat surprins de fotbalul românesc, să fiu sincer. Mai ales în play-off, nivelul este foarte ridicat. Și acesta e un alt motiv pentru care am vrut să revin, pentru că, pentru mine, este un nivel foarte bun pentru a mă dezvolta. Franz Stolz

Sezonul trecut, Stolz a jucat la Rapid sub comanda lui Marius Șumudică. Între timp, Constantin Gâlcă a fost numit tehnicianul giuleștenilor.

„Nu am vorbit prea mult cu el încă. Azi a fost al doilea meu antrenament. Dar deja sunt foarte bucuros că avem un antrenor nou

Ce pot spune acum este că face o treabă foarte bună. Aduce echipa în poziția corectă, acolo unde trebuie să fie la începutul sezonului”, a mai spus Stolz.

În prezent, giuleștenii se află în cantonament în Slovenia.

Susțin aceste lucruri (n.r. - cantonamentele), pentru că îți arată unde poate ajunge un grup. Dacă sunteți un grup unit sau nu. Și, de obicei, e și distractiv. Bineînțeles, este greu pentru că te antrenezi de două ori pe zi, ai multe meciuri amicale. Dar, la final, pentru mine este întotdeauna distractiv. Franz Stolz

Programul meciurilor Rapidului, în cantonamentul din Slovenia

21 iunie: Buducnost (Muntenegru) - Campioana en-titre

(Muntenegru) - Campioana en-titre 24 iunie: Vardar Skopjie (Macedonia de Nord) - Câștigătoarea Cupei

(Macedonia de Nord) - Câștigătoarea Cupei 28 iunie: NK Aluminji (Slovenia) - Nou-promovată

(Slovenia) - Nou-promovată 29 iunie: Sabah FK (Azerbaijan) - Câștigătoarea Cupei

Citește și