Adunare Generală cu jigniri și insulte AUDIO. Răzvan Burleanu l-a făcut „maimuțoi” pe avocatul lui Adrian Mititelu: „Apărați-vă infractorul!”
Președintele FRF, Răzvan Burleanu (stânga), și Mircea Moise, juristul FCU Craiova, s-au contrat la Adunarea Generală a FRF (colaj foto: GOLAZO.ro)
Diverse

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 20:04
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 20:04
  • Miercuri, 8 octombrie, la Casa Fotbalului a avut loc o Adunare Generală tensionată. Federația Română de Fotbal (FRF) încearcă afilierea legală a noilor membri.
  • În timpul ședinței, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a avut mai multe schimburi de replici aprinse cu juristul FCU Craiova, echipă exclusă din competiții.

Este a doua încercare din acest an, după cea din 9 iunie, când FRF a convocat cluburile vechi pentru a obține afilierea celor 278 de entități sportive care activează deja în Superligă și în toate celelalte competiții organizate de federație, potrivit gsp.ro.

Răzvan Burleanu l-a făcut „maimuțoi” pe avocatul lui Adrian Mititelu

Adunarea Generală a fost marcată de tensiuni. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a avut un schimb de replici aprins cu juristul FCU Craiova, Mircea Moise.

FCU Craiova și FRF se află în litigii pe mai multe fronturi în instanțele civile, iar patronul Adrian Mititelu consideră ilegală conducerea FRF.

În timpul ședinței, Mircea Moise l-a întrebat pe șeful FRF, Răzvan Burleanu, despre legitimitatea prezenței sale la conducerea Adunării, invocând faptul că a fost ales de cluburi neafiliate.

Burleanu a răspuns că este acolo în calitate de președinte.

„Poate sunteți ofițer sub acoperire sau președintele terților, fiindcă ați fost ales de reprezentanții unor cluburi neafiliate”, a reacționat juristul FCU Craiova.

În replică, Burleanu i-a transmis lui Moise că „reprezentați un infractor, pe Mititelu!” și că „voi nu jucați fotbal, reprezentați interese private, vreți să blocați activitatea FRF și nu vreți decât bani de la Federație!”.

Mircea Moise, pentru GOLAZO.ro: „Au încercat să mă intimideze

Juristul FCU Craiova a precizat pentru GOLAZO.ro că scandalul a pornit de la faptul că reprezentanții FRF nu au vrut să menționeze în procesul-verbal al Adunării Generale aspectele pe care le-a ridicat referitoare la ilegalitatea Adunării Generale.

„Am semnat de prezență, dar nu am primit niciun proces-verbal. Au încercat să mă intimideze, secretarul general, Radu Vișan, Răzvan Burleanu și Cătălin Cighir, membru în Comitetul Executiv al FRF.

Răzvan Burleanu doar a spus că garantează respectarea legii. Cum?”, s-a întrebat retoric Moise.

Reprezentantul FCU Craiova a fost susținut în disputa cu președintele FRF de la Adunarea Generală de un alt contestatar al conducerii federației, Napoleon Iacov. Acesta a fost împuternicit să participe la adunare de AFC Rapid Iacov, în calitate de director.

Răzvan Burleanu: „Stați liniștiți! FRF respectă legea”

Dialogul tensionat dintre contestatari și Răzvan Burleanu a fost înregistrat, iar o parte din acesta a ajuns și în posesia redacției GOLAZO.ro.

Răzvan Burleanu a susținut pe un ton calm că Statutul din 2014 este legal. „Vă asigur că Federația Română de Fotbal din 2014 până în prezent, permanent a funcționat respectând toată legislația în vigoare. Stați liniștiți!”.

În momentul în care Mircea Moise l-a întrebat pe Burleanu „cu ce ne asigurați?”, președintele FRF l-a jignit pe juristul FCU Craiova:

„Nu stau de vorbă cu toți maimuțoii. Dumneavoastră pentru mine sunteți un maimuțoi. Rugămintea mea este să ieși în afara Federației Române de Fotbal”.

Avocatul lui Adrian Mititelu nu a rămas mai prejos: „De ce ar trebui să ies? Faptul că procedați așa înseamnă că știți ce vă așteaptă”.

Răzvan Burleanu, către avocatul lui Adrian Mititelu: „Apărați un infractor!”

După terminarea Adunării Generale, discuțiile dintre Răzvan Burleanu și Mircea Moise au continuat.

  • Răzvan Burleanu: Vă invităm sus să luăm masa împreună, mai puțin maimuțoiul ăsta.
  • Mircea Moise: Nu vă faceți probleme, domnule Burleanu, că...
  • Răzvan Burleanu: Ce doriți, domnule? Duceți-vă și apărați-vă un infractor (n.r. - referitor la Adrian Mititelu)!
  • Mircea Moise: Nu este infractor, domnule Burleanu. Dumneavoastră sunteți infractor. Dânsul a fost achitat, are cazierul curat. Dumneavoastră o să răspundeți penal.
  • Răzvan Burleanu: Fiecare răspunde!
  • Mircea Moise: Fiecare o să răspundă pentru faptele lui, dar dumneavoastră o să răspundeți ca lumea!

În ședința de miercuri nu s-a decis nimic. Joi, 9 octombrie, de la ora 11:00, în ziua amicalului cu Republica Moldova, FRF a invitat toate cluburile participante în competiții la Adunarea Generală Extraordinară, stabilită în Comitetul Executiv din 15 septembrie.

Pe ordinea de zi sunt prevăzute, printre altele, radierea unor structuri din Registrul Federațiilor și afilierea altora. Ar fi a doua Adunare Generală FRF din acest an, după cea din 10 iunie, cu precizarea că cea din vară a fost o adunare ordinară.

