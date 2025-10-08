Mircea Lucescu l-a desființat pe Horațiu Moldovan Selecționerul a explicat de ce nu l-a mai convocat pe titularul naționalei: „Nu avea voie să facă așa ceva” +10 foto
Horațiu Moldovan a gafat în meciul amical cu Canada (0-3), disputat pe 5 septembrie 2025, pe Arena Națională (foto: Sport Pictures)
Nationala

Mircea Lucescu l-a desființat pe Horațiu Moldovan Selecționerul a explicat de ce nu l-a mai convocat pe titularul naționalei: „Nu avea voie să facă așa ceva”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 15:36
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 15:40
  • Mircea Lucescu l-a criticat dur pe portarul Horațiu Moldovan pentru greșelile comise la meciurile din septembrie cu Canada (0-3) și Cipru (2-2).

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) explicat de ce nu l-a mai convocat pe portarul Horațiu Moldovan pentru dubla cu Moldova (amical, joi, 9 octombrie) și Austria, duminică, 12 octombrie, în preliminariile CM 2026.

Ambele partide au loc pe Arena Națională din București.

Mircea Lucescu l-a desființat pe Horațiu Moldovan

La conferința de presă susțină astăzi, de la Mogoșoaia, Il Luce a criticat dur greșelile comise de goalkeeperul de la Oviedo la meciurile din septembrie, amicalul cu Canada (0-3) și cu Cipru (2-2) în preliminariile CM 2026.

Cu Canada, Horațiu Moldovan a pierdut mingea în urma unui dribling nereușit chiar în careul mic, iar Ahmed a profitat și a ridicat scorul la 2-0.

Lucescu a subliniat că echipa a crescut în mandatul său, dar că a făcut un pas înapoi în meciul cu Cipru (2-2), scoțându-l vinovat pe Horațiu Moldovan, pentru că nu a respectat indicațiile tactice.

„Din păcate, am făcut un pas înapoi la meciul cu Cipru, de aceea am fost extrem de dezamăgit. Aveam 2-0, puteam să controlăm jocul.

Cineva, câțiva, au decis să joace altfel. Am jucat așa cum nu trebuia și am pierdut puncte”, a declarat selecționerul.

Mircea Lucescu, mesaj pentru Horațiu Moldovan: „Când vii la echipa națională, trebuie să fii super responsabil”

Mircea Lucescu a detaliat și astfel a ajuns să-l nominalizeze pe Horațiu Moldovan.

„Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, dar jocul este responsabilitatea jucătorilor. Și atunci antrenorul poate să tragă la răspundere jucătorul, pentru ceea ce a făcut.

Ce a făcut Moldovan la meciul acela cu Canada... Nu s-a gândit ce consecințe poate avea pe plan emoțional la ceilalți.

Când vii la echipa națională, trebuie să fii super responsabil, să știi că orice mișcare a ta poate influența cariera altor jucători”, a explicat selecționerul.

S-a făcut mult caz după gafă. În toată lumea gafează portari mai mari decât Horaţiu Moldovan, dar aşa au considerat oamenii care au comentat gafa. Au fost şi încurajări, dar e deranjant că oameni care n-au nicio treabă cu fenomenul comentează, îşi dau cu părerea. Îi mulţumesc selecţionerului că a mers pe mâna mea. - Horațiu Moldovan, portar (declarație din septembrie, după meciul cu Cipru)

Reproșul lui Mircea Lucescu: „El este total responsabil la golul al doilea cu Cipru

Lucescu nu s-a oprit aici. L-a desființat complet pe Moldovan: „El este total responsabil la golul al doilea cu Cipru. Nu avea voie să facă așa ceva, să scoată echipa și să joace minge lungă.

Putea să țină mingea, iar ciprioții să nu o vadă până la sfârșit, pentru că ei nu făceau presing. Știa că nu are voie să facă asta, că i s-a atras foarte tare atenția.

Trebuia să ținem de minge cât puteam de mult. Nu trebuia să începem cu pase lungi, ceva ce nu îmi este specific mie și eu nu îl accept pentru nimic în lume”.

Dacă o să joace? Sigur că îl voi mai convoca pe Moldovan. Dar a fost vina mea că l-am folosit cu Canada și cu Cipru, el nejucând la echipa de club. - Mircea Lucescu, selecționer România

Mircea Lucescu, lecție tactică

Lucescu a încheiat cu o lecție de tactică: „Poți să faci asta dacă ai un portar care degajează mingea în 20 de metri din terenul advers și acolo merge cu mingea a doua.

Joci cu pase lungi, dar îi atragi pe adversari în terenul tău, să facă presing, și pe urmă joci peste ei pentru Man, pentru Drăguș, pentru Mihăilă, pentru Dobre. Sunt niște lucruri care trebuie făcute cu minte, nu la întâmplare”.

A fost un an foarte dificil din acest punct de vedere și cu toate astea nu am avut nicio echipă care să ne fie superioară. Ne-am bătut singuri în Austria. În rest meciul a fost echilibrat din toate punctele de vedere. De asta chiar îmi doresc foarte mult să batem Austria. - Mircea Lucescu, selecționer România

Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1),  Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0
Locul 1 se califică direct. Locul 2 joacă baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

austria echipa nationala a romaniei mircea lucescu Republica Moldova horatiu moldovan preliminarii cm 2026
