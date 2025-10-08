Interes scăzut pentru națională După codul roșu de ploi din București, nu s-au vândut nici măcar jumătate din biletele pentru meciul cu Moldova

Mai puțin de 20.000 de bilete au fost vândute pentru meciul amical România - Republica Moldova

Partida se va disputa joi, de la ora 21:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mare parte din țară s-a aflat sub avertizări de ploi abundente, iar Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov s-au aflat de ieri, de la ora 21:00 până azi, la ora 15:00, sub un cod roșu de ploi torențiale și abundente.

Interes scăzut pentru națională. Au fost vândute aproximativ 15.000 de bilete

Biletele au fost puse în vânzare din 19 septembrie pe platforma oficială a FRF.

Conform surselor GOLAZO.ro, meciul cu Moldova a vândut aproximativ 15.000 de bilete până acum.

Prețurile biletelor pentru partida România - Moldova, conform frf.ro:

Peluze: 40 RON

Tribuna a II-a: 60 RON

Tribuna I: 80 RON

Tribuna VIP (central): 100 RON

Copii sub 15 ani au parte de prețuri speciale, trebuie să achite doar 10 RON.

De asemenea, tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani au parte de o reducere specială, în funcție de sector.

Biletele pot fi cumpărate de AICI.

29.125 de spectatori au fost prezenți la meciul amical cu Canada, pierdut cu 0-3, pe 5 septembrie

Ianis Hagi, jucătorul pe care Mircea Lucescu l-a anunțat căpitan în partida cu Moldova, a încurajat fanii să vină la meci.

„Îmi doresc să vină suporterii, sunt conștient că este și în timpul săptămânii, vremea nu ajută, dar când îi avem lângă noi suntem mai puternici.

Sperăm să fie terenul bun și apoi contează, la sfârșitul nopții, să câștigăm meciul”.

„Tricolorii” au efectuat, aseară, în plin cod roșu, un antrenament.

Pagina de Facebook a echipei naționale a publicat imagini de la ședința de pregătire cu un mesaj pentru fani:

„Voi nu faceți ca noi! Dacă sunteți sub avertizare de cod roșu și nu e necesar să ieșiți afară, rămâneți în casă și aveți grijă de voi până mâine, când expiră avertizarea meteo! Joi, vremea va fi mai bună și ne vedem la meci, pe Arena Națională, împotriva Moldovei!”.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

