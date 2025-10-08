Interes scăzut pentru națională După codul roșu de ploi din București, nu s-au vândut nici măcar jumătate din biletele pentru meciul cu Moldova +10 foto
Fanii României (foto: IMAGO)
Nationala

Interes scăzut pentru națională După codul roșu de ploi din București, nu s-au vândut nici măcar jumătate din biletele pentru meciul cu Moldova

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 15:19
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 19:03
  • Mai puțin de 20.000 de bilete au fost vândute pentru meciul amical România - Republica Moldova
  • Partida se va disputa joi, de la ora 21:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mare parte din țară s-a aflat sub avertizări de ploi abundente, iar Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov s-au aflat de ieri, de la ora 21:00 până azi, la ora 15:00, sub un cod roșu de ploi torențiale și abundente.

„Va fi un meci greu cu Moldova” Mircea Lucescu, despre problemele cu care se confruntă: „Am pierdut 16 jucători.  Aveam nevoie de ei ca de aer ”
Citește și
„Va fi un meci greu cu Moldova” Mircea Lucescu, despre problemele cu care se confruntă: „Am pierdut 16 jucători. Aveam nevoie de ei ca de aer
Citește mai mult
„Va fi un meci greu cu Moldova” Mircea Lucescu, despre problemele cu care se confruntă: „Am pierdut 16 jucători.  Aveam nevoie de ei ca de aer ”

Interes scăzut pentru națională. Au fost vândute aproximativ 15.000 de bilete

Biletele au fost puse în vânzare din 19 septembrie pe platforma oficială a FRF.

Conform surselor GOLAZO.ro, meciul cu Moldova a vândut aproximativ 15.000 de bilete până acum.

Prețurile biletelor pentru partida România - Moldova, conform frf.ro:

  • Peluze: 40 RON
  • Tribuna a II-a: 60 RON
  • Tribuna I: 80 RON
  • Tribuna VIP (central): 100 RON

Copii sub 15 ani au parte de prețuri speciale, trebuie să achite doar 10 RON.

De asemenea, tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani au parte de o reducere specială, în funcție de sector.

Biletele pot fi cumpărate de AICI.

29.125 de spectatori
au fost prezenți la meciul amical cu Canada, pierdut cu 0-3, pe 5 septembrie

Ianis Hagi, jucătorul pe care Mircea Lucescu l-a anunțat căpitan în partida cu Moldova, a încurajat fanii să vină la meci.

„Îmi doresc să vină suporterii, sunt conștient că este și în timpul săptămânii, vremea nu ajută, dar când îi avem lângă noi suntem mai puternici.

Sperăm să fie terenul bun și apoi contează, la sfârșitul nopții, să câștigăm meciul”.

„Tricolorii” au efectuat, aseară, în plin cod roșu, un antrenament.

Galerie foto (10 imagini)

Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională) Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională) Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională) Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională) Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională)
+10 Foto
labels.photo-gallery

Pagina de Facebook a echipei naționale a publicat imagini de la ședința de pregătire cu un mesaj pentru fani:

„Voi nu faceți ca noi! 😅 Dacă sunteți sub avertizare de cod roșu și nu e necesar să ieșiți afară, rămâneți în casă și aveți grijă de voi până mâine, când expiră avertizarea meteo! Joi, vremea va fi mai bună și ne vedem la meci, pe Arena Națională, împotriva Moldovei!”.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

Cazemată anti-furie Serbia - Albania, un meci de foc. Ce au făcut sârbii ca să evite incidentele. Unde au dus jocul, cum l-au „ascuns”
Campionatul Mondial
14:01
Cazemată anti-furie Serbia - Albania, un meci de foc. Ce au făcut sârbii ca să evite incidentele. Unde au dus jocul, cum l-au „ascuns”
Citește mai mult
Cazemată anti-furie Serbia - Albania, un meci de foc. Ce au făcut sârbii ca să evite incidentele. Unde au dus jocul, cum l-au „ascuns”
Haos total la conferința lui Mircea Lucescu și Ianis Hagi Nervi, ironii și o cădere evitată la limită: 6 episoade ciudate cu selecționerul
Nationala
13:25
Haos total la conferința lui Mircea Lucescu și Ianis Hagi Nervi, ironii și o cădere evitată la limită: 6 episoade ciudate cu selecționerul
Citește mai mult
Haos total la conferința lui Mircea Lucescu și Ianis Hagi Nervi, ironii și o cădere evitată la limită: 6 episoade ciudate cu selecționerul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
echipa nationala a romaniei suporteri romania arena nationala moldova
Știrile zilei din sport
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09:00
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Superliga
08.10
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Citește mai mult
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Diverse
08.10
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Citește mai mult
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi
Diverse
10:34
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea statutului de neutralitate pentru sportivi
Citește mai mult
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
16:58
Cristian Tudor Popescu Nole n-a jucat cu nimeni
Cristian Tudor Popescu  Nole n-a jucat cu nimeni
16:39
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
17:01
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Top stiri din sport
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Diverse
09:37
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Citește mai mult
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Tenis
12:56
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Citește mai mult
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Alte sporturi
11:16
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Citește mai mult
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Campionate
11:04
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Citește mai mult
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 27 rapid 12 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share