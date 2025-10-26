FRF, scut pentru Rapid? Forul condus de Răzvan Burleanu, amendat de FIFA! » „Speța a fost închisă, însă a rămas o problemă”

FRF a fost amendată de FIFA pentru că nu a pus în aplicare decizia TAS în dosarul „Ionuț Stancu - Rapid”.

Clubul din Giulești a cerut în civil anularea deciziei forului de la Lausanne, încălcând astfel Statutul FRF.

Ionuț Stancu a primit decizie favorabilă din partea TAS după ce a acționat clubul Rapid, pentru neplata salariilor în valoare de 110.000 euro.

FRF, amendată în premieră de FIFA pentru nerespectarea deciziei TAS

FRF a fost sancționată de forul mondial pentru că, în luna mai, a avut obligația de a prelua decizia și a o pune în practică prin intermediul comisiilor.

Forul național nu a acționat conform obligațiilor, amânând punerea în aplicare a deciziei în mai multe rânduri, motiv pentru care FIFA a luat măsuri, scrie gsp.ro.

În urma deciziei, pe 9 octombrie, FIFA a impus o amendă de 7.500 de franci elvețieni celor de la FRF. De asemenea, forul condus de Răzvan Burleanu a fost avertizat cu tăierea a 20% din fondurile primite de la FIFA, în cazul în care nu aplică decizia TAS în 30 de zile.

Decizia FIFA prin care FRF este sancționată în urma nerespectării procedurii în cazul „Ionuț Stancu - Rapid” (Sursă: gsp.ro)

Astfel, acesta este primul caz în care Federația Română de Fotbal este amendată de organismul FIFA pentru refuzul aplicării unei măsuri TAS.

Rapid cere anularea deciziei TAS

Deși Rapid a plătit suma de 110.000 de euro către Ionuț Stancu, conducătorii clubului din Giulești au inițiat o plângere în instanța civilă, la mijlocul lunii iunie, în speranța că Tribunalul București va anula sancțiunea.

„O decizie din 1 august a Curții Europene de la Luxemburg spune că anumite hotărâri din domeniul sportiv pot fi revizuite și de instanțele civile aferente țărilor UE, astfel încât căutăm varianta optimă.

Mai avem la dispoziție o serie de proceduri, pentru că se încalcă ordinea publică și ordinea de drept din România”, a spus directorul juridic al clubului Rapid, Mihail Marian, potrivit sursei citate.

În același timp, FRF refuză să pună cazul pe ordinea de zi a Comitetului Executiv, evitând luarea unei decizii delicate în relația cu Rapid.

Adrian Stângaciu, membru al departamentului juridic al FRF, a reacționat: „Nu putem discuta cazuri aflate în desfășurare”.

Ionuț Stancu contracarează acționarea în civil a clubului Rapid

Acțiunea clubului Rapid a fost contracarată de Ionuț Stancu și avocatul său, pe 1 septembrie.

Fostul fotbalist al giuleștenilor a solicitat Comitetului Executiv FRF să sancționeze clubul Rapid, întrucât nu ar putea să atace în civil o hotărâre definitivă TAS, lucru prevăzut în Statutul Federației.

„Să îşi asume obligaţia de a înainta, în ultimă instanţă, orice litigiu cu caracter naţional apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutului sau a regulamentelor FRF, unui tribunal arbitral independent şi imparţial (Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne), pentru soluţionarea de manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanţele judecătoreşti, excepţie făcând cazul în care legislaţia română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest lucru”, se arată în Statutul Federației, la art. 18, alin. 1, litera 1.

Avocatul lui Ionuț Stancu: „Speța a fost, practic, închisă fără consecințe reale, însă a mai rămas o problemă”

„Hotărârea pronunțată de FIFA este cât se poate de corectă. A fost nevoie de aproape șase luni pentru punerea în executare a deciziei TAS, deși aceasta era foarte clară. În tot acest timp, aplicarea regulamentelor a fost tergiversată, iar FIFA a observat această situație, pronunțând o decizie unică în fotbalul românesc.

Este adevărat că, între timp, FC Rapid a achitat integral datoria, dar a depășit cu mult termenele care atrăgeau sancțiunea depunctării. Speța a fost, practic, închisă fără consecințe reale, însă a mai rămas o problemă. În loc să respecte decizia, FC Rapid a ales să combată hotărârea TAS la instanța civilă din România.

La data de 1 septembrie 2025, am sesizat și această chestiune Comitetului Executiv FRF, însă, până în prezent, nu a fost inclusă pe ordinea de zi. Nu s-a luat nicio decizie. Litigiul inițiat de FC Rapid se află în continuare pe rolul instanței civile, iar încălcarea este, în opinia mea, una foarte gravă. Vom vedea care va fi poziția FIFA și în legătură cu această situație”, a declarat Cosmin Pană, potrivit sursei citate.

